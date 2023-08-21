Генерал США: "Давати Росії хоча б одну додаткову годину на відновлення – це помилка"

На думку Годжеса, у випадку з Україною не може бути позитивного результату, якщо буде перемир’я з РФ і їй дозволять втримати Крим.

Останніми тижнями почало з’являтися багато інформації щодо можливого перемир’я у війні, якщо наступ триватиме такими темпами. І на цьому тлі також з'явилася стаття у Washington Post про те, що Пентагон очікує зимового перемир'я...

Проте не Пентагону вирішувати, чи варто Україні закликати до перемир'я. Україна сама вирішує, чи хоче вона це зробити. Про це заявив колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

"Так, це смішно. Не Пентагону вирішувати, чи варто Україні закликати до перемир'я. Україна сама вирішує, чи хоче вона це зробити. Я вважаю, що давати Росії хоча б одну додаткову годину на відновлення, на підготовку, на перебудову – це помилка. Тож я насправді вважаю, що Росія зараз у дуже, дуже важкому становищі. Я думаю, що вони зношені й побиті. Вони зазнали величезних втрат. Вони втратили величезну кількість техніки. Їхня оборонна промисловість у поганому стані. Отже, як ми знаємо з історії, війна – це випробування волі й логістики. І завжди настає момент у конфлікті, коли обидві сторони справді завзято борються, а потім з іншого боку одна падає або, нарешті, каже: "Досить, або ми більше не можемо", – наголосив генерал.

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Тому, на думку Годжеса, у випадку з Україною люди захищають свою країну, і не може бути позитивного результату, якщо буде перемир’я з РФ і їй дозволять втримати Крим.

"Я не можу уявити позитивний результат для України, якщо буде перемир’я, і Росії дозволять утримати Крим. Позитивного результату, на мій погляд, немає. Але це буде рішення вашого президента. І я сподіваюся, що мій президент стане більш рішучим, а також Німеччина, тому що Німеччина зараз ховається за США", – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого обміну території на членство в НАТО, жартома запропонував для цієї мети російський Бєлгород.

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