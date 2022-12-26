Генерал української армії - про загрозу наступу з Білорусі: "Хочуть створити передумови для війни"

В найближчі місяці повторного наступу з території Білорусі не варто очікувати, проте на цій ділянці кордону росіяни та білоруси нагнітатимуть ситуацію та створюватимуть умови до ймовірний військових дій.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломуж.

"Я вважаю, що найближчим часом повторного наступу з Білорусі не буде. Навіть дані Інституту вивчення війни про те, що на території сусідньої держави розміщують військові госпіталі та одягають зимовий камуфляж, свідчать про те, що військове командування РФ робить все, щоб наблизити ці навчання до ситуації війни. Це свідчить також і про переміщення "Іскандерів" та "МіГ-31" з ракетою "Кинджал". Вони нагнітають ситуацію та створюють передумови до можливих військових операцій. Але якщо ми говоримо про потенціал, то таких військових треба значно більше. Має бути створене угруповання до 200 тисяч окупантів. Бо Україна вже не така, як 24 лютого. У нас розроблена оборона з новітньою військовою технікою, мінуванням. А тому РФ має там згенерувати великі вогневі сили. Зараз окупанти показують передумови війни, нагнітають ситуацію з метою, щоб ми відтягнули з фронту наші війська", - сказав Маломуж.

Експерт вважає, що білоруська армія не готова до війни та не хоче помирати за інтереси Росії.

"Демонстрація таких передумов вигідна Лукашенку, який хоче показати Путіну готовність до нападу, але сам він не готовий до війни. А тому провокації будуть, буде нагнітання ситуації. Але в найближчі дні наступальних операцій не буде. Бо білоруські війська або відмовляться воювати, або матимуть конфлікти з росіянами. А це - загроза режиму Лукашенка", - пояснив Маломуж.

Загроза повторного наступу з Білорусі

Російські окупати та білоруська армія регулярно проводять військові навчання на кордоні з Україною. Вони загрожують повторним наступом на нашу державу.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов переконаний, що наразі немає ознак формування ударних угруповань для нападу на Україну з боку Білорусі. Хоча потенційно загроза звідти залишається.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Росія в лютому-березні 2023 року готує повторний наступ на Україну. Під загрозою буде й Київ. Його дані підтверджують президент Володимир Зеленський, міністри закордонних справ та оборони Кулеба і Резніков.

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