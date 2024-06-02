“Генерали вчилися в одних школах”: військовий назвав різницю між армією України та Росії

Росія не сильно відрізняється по роботі від нас. Всі генерали вчилися в одних і тих самих школах в один і той самий час.

Таку думку висловив оператор БПЛА в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“І зараз управління відрізняється, але сам факт того, що в них є підрозділи аеророзвідки, у нас є підрозділи аеророзвідки. У них є екіпажі FPV — і в нас теж є екіпажі, у них є крила — у нас є крила”, — каже військовий.

За його словами, вони відрізняються за технічними характеристиками, але принцип роботи незмінний: знайти особовий склад, якусь важливу ціль і вразити її.

“Тому ми розвиваємося паралельно. Ми зі своєї сторони, вони зі своєї сторони. І сказати, що ми їх в чомусь переважаємо, чи вони кращі в чомусь дуже складно, тому що постійно йде розвиток”, — розповів військовий.

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