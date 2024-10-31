Генералів та ексміністрів потрібно відправити у піхоту: Берлінська зробила різку заяву

Очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що неефективних очільників оборонного сектору потрібно відправляти у піхоту, щоб вони теж захищали Україну. Саме це збереже життя молодим військовим.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Берлінська зазначила, що ті, хто провалив оборону галузь не повинні йти на пенсію, їх варто відправити на фронт.

"Неефективних командирів потрібно кидати у піхоту. Чому ми так легко їх відпускаємо, чому ми так легко відпускаємо ексміністрів? Якщо візьмемо кілька тисяч неефективних генералів, полковників, які показали негативні результати. Есміністрів, ексзаступників - всіх цих людей, які були відповідальні за оборонку, якщо ми їх кинемо обороняти той самий Покровськ, ми збережемо життя багатьом хлопцям і дівчатам, які можуть прийти на ці позиції і займатись обороною. Нам завжди говорять - хай йдуть на пенсію, а чому вони повинні жити на мої податки? Вони провалили оборонку", - наголосила вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Берлінська відверто про мобілізацію 18-річних, третю світову та іді0тів у погонах

Нагадаємо, очільниця волонтерського проєкту “Victory drones” Марія Берлінська вважає, що всі українці повинні працювати над тим, щоб війна закінчилась, а не бути відірваними від фронту та лише "вболівати за ЗСУ".

Читайте також: