Генератор в кожен дім: у Чернівцях вигадали, як багатоповерхівкам дати електрику

Частково відшкодовувати вартість генераторів для багатоквартирних будинків вирішила міська влада Чернівців. Покриватимуть до 60 тисяч гривень вартості. Йдеться про малопотужні генератори.

Детальніше - у сюжеті ТСН.

Голова ОСББ перевіряє щойно придбаний для багатоквартирного будинку генератор. На гуркіт одразу збігаються усі пожильці. У будинку багато родин із дітьми. Коли зникає світло, то вимикаються електричні плити і навіть зникає опалення. Тож джерело альтернативного живлення під час знеструмлень для мешканців - то порятунок.

"У нас будинок без газу. Відключення світла, коли ти повністю залежиш від електрики - це нереально важко", - каже мешканка Яна Панасюк.

Щоб зварити маленькій донечці поїсти, доводиться бігти до сусідів, розповідає пані Яна. "Не можеш ні суміш приготувати. Мусиш дзвонити і просити сусіда, в якого є генератор", - додає вона.

Купити генератор в цю багатоперхівку мешканці планували ще місяць тому. Але порахували, що власним коштом це надто витратно. Нині ж генератор встановили завдяки міській програмі співфінансування: 80% вартості відшкодовує бюджет.

"Вартість нашого генератора 80 тисяч гривень. Міська рада компенсує на 80% - це 60 тисяч гривень. 20 тисяч поділити. У нас дуже велика кількість квартир – 147. То це не така велика сума", - каже голова ОСББ Богдан Жиряда.

У мерії зауважують, що під програму компенсації не підпадають генератори великої потужності. Тобто такі, які забезпечуватимуть світлом усі квартири. Їхня вартість вдесятеро більша, ніж сума, яку можуть покрити з міського бюджету.

"Пункт незламності" в кожен дім: у Чернівцях вигадали, як людям "дати" світло

"Ми зорієнтувалися в першу чергу на генератори невеликої потужності, орієнтовано 5-7 кіловат", - каже в заступник директора Департаменту інфраструктури та благоустрою ЧМР Віталій Семенюк.

Фактично такого невеличкого генератора вистачить, аби обладнати у багатоповерхівці одне чергове приміщення з обігрівом, розетками, кухонною плитою та гарячою водою. "То можуть бути станції зарядки мобільних телефонів, це може бути, умовно кажучи, закип'ятити чайник. Для того, щоб в кожному будинку була можливість хоча б забезпечити своєрідні пункти незламності", - додає.

Пан Богдан веде нас до цокольного приміщення у їхній багатоповерхівці. Саме його планують живити за допомогою генератора. Сусіди уже складають список, що потрібно сюди докупити. Дуже радіють, що тепер не доведеться бігати містом у пошуку тепла та гарячої води.

На програму відшкодування з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Для того, щоб взяти участь в ній, треба подати заявку та зберегти чек на купівлю генератора. Програма діятиме і наступного року.

