Геноцид по-російськи: як окупанти ракетами цілеспрямовано вбивають українців у містах і селах

У Харківській області оголошено триденну жалобу. 5 жовтня російська армія завдала ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району. Атака стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині від початку повномасштабної війни. Загинула 51 людина, ще шість людей отримали поранення.

590 днів окупанти ракетами цілеспрямовано вбивають цивільних у містах і селах по всій Україні. Сайт ТСН.ua зібрав найжахливіші російські теракти.

Ракетний удар по селу Гроза

5 жовтня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. Ворог обстріляв кафе-магазин. У момент атаки там відбувалися поминки за військовим. Захисника спочатку поховали на Дніпропетровщині, бо рідне село було в окупації. У день трагедії рідні перепоховали героя вдома. Унаслідок атаки загинула 51 людина, ще шість отримали поранення. Серед загиблих – дружина та син військового, якого перепоховали.

Ракетний удар по селу Гроза / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Вінниці

29 людей росіяни вбили, завдавши удару по Вінниці, ще понад 150 були поранені. Трагедія сталася 14 липня 2022 року. Дві ракети влучили в будинок культури, де планувався благодійний концерт. Ще одна влучила в площу поблизу медичного центру. Серед загиблих внаслідок цієї жахливої атаки була чотирирічна Ліза. Фото її закривавленого візочка облетіло весь світ. У момент атаки дівчинка разом із мамою йшли на заняття, а потім планували погуляти в центрі Вінниці.

Ракетний удар по Вінниці / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Кременчуку

Вдень 27 червня 2022 року російська армія завдала ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці Полтавської області. Його охопила масштабна пожежа. У момент атаки в ТЦ перебувала понад тисяча людей. Загинуло 22 людини, майже 70 отримали поранення. Президент Володимир Зеленський тоді назвав удар по “Амстору” одним з найбільш зухвалих терактів в історії Європи.

Ракетний удар по Кременчуку / Фото: Дмитро Лунін

Ракетний удар по Дніпру

14 січня 2023 року трагедія сталася у Дніпрі. Росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у вихідний день. У момент атаки більшість мешканців перебували вдома. Під завалами загинуло 46 людей, ще 80 отримали поранення. В одній з квартир померла майже вся сім’я Фігурних – із семи людей врятували лише одну жінку. Майже добу рятувальники шукали 27-річну Катерину Зеленську. Її однорічний син та чоловік загинули.

Ракетний удар по Дніпру / Фото: із соцмереж

Ракетний удар по Львову

Вночі 6 липня Росія вдарила ракетами "Калібр" по Львову. Одна з ракет влучила в житловий будинок на вулиці Стрийській та зруйнувала його. Унаслідок атаки загинуло 10 людей, ще 42 людини отримали поранення.

Ракетний удар по Львову / Фото: Максим Козицький / Facebook

Ракетний удар по Умані

23 людини в одну мить росіяни вбили в Умані Черкаської області. Серед жертв шестеро дітей, найменшому хлопчику було півтора роки. Ворожі ракети влучила в багатоповерхівку близько 4:20 ранку, коли мешканці спали. Унаслідок атаки повністю зруйнувався під’їзд.

Ракетний удар по Умані / Фото: МВС

Ракетний удар по Запоріжжю

30 серпня 2022 року росіяни вбили 32 людини на виїзді з Запоріжжя, ще 86 людей отримали поранення. Ворог випустив 16 ракет по цивільній колоні, яка стояла в пункті пропуску. Там люди зібралися для виїзду до родичів на тимчасово окуповану територію.

Ще 19 людей загинуло внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня 2022 року. Терористи вдарили по житловому сектору, коли люди спали. Через кілька днів, 9 жовтня, ворог завдав ще одного удару по місту, застосувавши 12 ракет. Майже всі вони влучили в житлові будинки. Загинуло 17 людей, 89 отримали поранення.

Ракетний удар по Краматорську

Кривавий теракт у Краматорську Росія влаштувала 8 квітня 2022 року. Ворог завдав ракетного удару по залізничному вокзалу. У момент атаки там чекали на евакуацію тисячі людей. Ракета влучила в тимчасовий зал очікування. Загинула 61 людина, ще 121 отримала поранення.

Ракетний удар по Краматорську / Фото: Офіс Генерального прокурора

Ще одна трагедія в місті сталася 27 червня 2023 року. Російська армія вдарила по будівлі в центрі міста, де розташовувалося популярне кафе. Частими відвідувачами закладу, окрім місцевих мешканців, були українські та іноземні журналісти, гуманітарні працівники, військові. Унаслідок атаки загинуло 13 людей, ще 59 було поранено.

Ракетний удар по Часовому Яру

9 липня 2022 року російська армія атакувала Часів Яр Донецької області. Ракети влучили в п’ятиповерхівку ввечері, коли багато мешканців було вдома. Унаслідок атаки зруйнувалися два під’їзди. Загинуло 48 людей. Серед них дев’ятирічна дитина, яка померла разом із мамою.

Ракетний удар Часів Яр / Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Ракетний удар по Кривому Рогу

12 людей загинуло 13 червня 2023 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. Ще 28 цивільних мешканців постраждало. Російська армія серед ночі випустила шість ракет по місту. Було пошкоджено 70 житлових будинків, школи та ще кілька навчальних закладів.

Ракетний удар по Кривому Рогу / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Чаплиному

24 серпня 2022 року, в День незалежності України, Росія завдала кількох ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області. Під ударом опинилася залізнична станція. Там загорілися вагони пасажирського потяга. Загинуло 25 людей, 31 людина отримала поранення. Серед жертв пасажири, люди, які перебували в автомобілях біля залізниці та мешканці будинку, розташованого поруч.

Ракетний удар Чаплине / Фото: Associated Press

Ракетний удар по Харкову

Життя 29 людей забрала атака Росії по Харкову 1 березня 2022 року. Постраждали ще 35. Під ударом опинилася площа Свободи та будівля Харківської обласної військової адміністрації.

17 березня 2022 року російська армія завдала удару по гуртожитку в Харкові. Менше ніж за годину до комендантської години ракета влетіла в будинок, у якому перебувало багато мешканців. Вранці наступного дня окупанти завдали ще одну серію ударів ракетами по місту. Загинуло 25 людей, ще 35 постраждало.

Ракетний удар по Харкову

Ракетний удар по Миколаєву

29 березня 2022 року росіяни вбили 37 людей у Миколаєві. Ракета влучила в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації і пробила її. Жертвами стали цивільні люди, які прийшли на роботу.

Ракетний удар по Миколаєву / Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Ракетний удар по Сумам

У Сумах 7 березня 2022 року росіяни вбили 22 людини. Ворог завдав авіаційного удару по житловому сектору. Один будинок був повністю зруйнований, ще 16 – частково.

Ракетний удар по Десні

Вранці 25 червня 2022 року російська армія випустила 20 ракет по селищу Десна Чернігівської області. Під уламками загинуло 87 людей.

Ракетний удар по Херсону

Російські терористи масовано обстріляли центр Херсона 24 грудня 2022 року. Ворог атакував цивільні об'єкти: ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. 11 людей загинуло, ще 64 отримали поранення.

Нагадаємо, 6 жовтня Росія завдала ракетного удару по Харкову. Вибухи в місті пролунали близько 6:50 ранку. Унаслідок атаки загинуло дві людини, ще 28 отримали поранення. Серед жертв 10-річний хлопчик, поранена 11-місячна дитина.

Ракетний удар по Харкову / Фото: Associated Press

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