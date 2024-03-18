Геноцидна війна Росії: експерти про те, чому окупанти знищують в Україні агрокомпанії та склади з продуктами

Окупанти атакують продовольчу інфраструктуру України. Порти, аграрні компанії регулярно стають жертвами ворожих обстрілів. Цю тактику росіяни використовують із початку війни - з одного боку, аби посіяти паніку. З іншого - щоб знекровити економіку.

Про геноцидну тактику ворога - кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Окупанти навмисно знищили великий склад на Київщині

На Київщині окупанти ще у березні 2022 року знищили сучасний склад. До атаки тут було понад 65 тисяч квадратів сучасних площ для зберігання заморожених та охолоджених продуктів. Свої товари тут зберігали чимало компаній, звідки їжа потрапляла у магазини.

Працював комплекс навіть під час активних бойових дій. Продовольча безпека тоді була вкрай важливою як для Київщини та прилеглих областей.

Відновлення складів на Київщині

Ворог навмисне поцілив у склад "Іскандером". Попри це жодна людина не постраждала.

Якою є мета ударів по цивільній інфраструктурі

Ці склади – не єдині, які потерпали від ворожих атак на початку повномасштабного вторгнення. По усій Україні окупант бив по логістичним центрам, продовольчих об'єктах, руйнував аграрні підприємства. Навмисне палив елеватори та знищував ферми. З одного боку це - була спроба підірвати нашу економіку, яка фінансує Збройні сили. З іншого – створити паніку серед людей.

Ліквідація ракетного удару

"Зробити так, аби люди тиснули на владу і вимагали мирних перемовин. Тобто, Росія завжди використовує такі методи для дестабілізації", - каже військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На окупованих територіях їжа нерідко ставала інструментом тиску і впливу.

"В тому, щоб показати, наскільки вони можуть контролювати ситуацію і з продовольством. Тобто комусь давати продовольство, комусь не давати Тому що на окупованих територіях, на початку ми знаємо ситуацію, коли люди зіткнулися з проблемою нестачі продуктів харчування І для них це був ще одна зброя для того, щоб підтримувати і переманювати людей на свій бік", - каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Український бізнес намагається відновлюватись

Після обстрілів українські компанії намагаються відновлюватись. Власники однієї із них розповіли, що для цього навіть взяли кредит.

У Мінекономіки зазначають, ще минулого тижня підприємці отримали більше чотирьох сотень пільгових кредитів. А з весни 2022 року їхня кількість перевищила уже 48 тисяч.

Втім чимало виробництв не змогли "ожити". Бо й досі Росія продовжує атакувати продовольчу чи аграрну інфраструктуру в окремих областях.

"Харківська, Херсонська область, Дніпропетровська область, Донецька область Це - ключові регіони, які залишаються під таким самим бомбардуванням І, на жаль, зазвичай ми бачимо після відбою інформацію про те, що спалахнуло або постраждали саме аграрні підприємства", - зазначає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Денис Марчук.

Із лютого 2022 лише збитки для торгівлі та промисловості сягнули понад 173 мільярди доларів. Для сільського господарства – майже 70 мільярдів.

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Нагадаємо, ЗМІ заявили, що дальні удари по Україні РФ завдає завдяки супутниковим фото, наданим компаніями зі США.

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