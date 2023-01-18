Генсек МЗС Естонії повідомив, які Росія планує здійснити операції у війні проти України

За словами Всевіова, Росія вже програла війну політично.
Генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов висловив впевненість, що РФ планує здійснити нові військові операції, оскільки прагне встановити повний контроль над Україною та європейською архітектурою безпеки.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.
Так, за його словами, плани Кремля збільшити чисельність своєї армії до 2 млн солдатів може свідчити про те, що Росія знову може організувати повторний наступ.
"Я впевнений, що вони планують здійснити військові операції. Вони також планують здійснити дипломатичні операції, щоб розділити Захід і послабити нашу рішучість. Але ці спроби закінчаться невдачею", - наголосив Всевіов.
Нагадаємо, що раніше українська розвідка повідомила, що Росія хоче збільшити чисельність своєї армії до 2 млн солдатів. Українські політичні та військові високопосадовці кажуть, що це може говорити про те, що путінська армія може знову піти у повторний наступ.
У планах Кремля може навіть бути повторний наступ на Київ чи Харків. Також росіяни планують продовжувати штурмувати Донецьку та Луганську області, аби вийти на адмікордони цих регіонів.
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