Генсек НАТО назвав Зеленського другом: нові подробиці візиту президента України в США

З трибуни Генасамблеї ООН глава української держави буде говорити про деокупацію Криму і Донбасу.

Через замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, який стався у середу, 22 вересня, заплановані на цей день заходи за участю глави держави у Нью-Йорку будуть скорочені. Увечері за американським часом Володимир Зеленський вилітає до Києва.

Про сьогоднішні зустрічі президента України, які вже відбулися та ще намічені, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні у президента України запланована зустріч із прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Після цього Володимир Зеленський виступить з промовою на сесії Генеральної асамблеї ООН, під час якої він буде говорити про деокупацію Криму і Донбасу та гуманітарну допомогу людям, які на цих територіях перебувають.

Перед тим, як говорити про російську агресію з трибуни Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Україна сподівається на якусь конкретику від НАТО щодо перспектив, наприклад, отримати план дій щодо членства в Альянсі. Однак, як говорять наші дипломати, є певні країни-учасники Альянсу, серед яких називають Францію та Німеччину, які не хочуть просування України в НАТО.

Проте, як відомо, нещодавно Британія, США та Австралія уклали новий оборонний пакт, після чого Австралія розірвала великий оборонний контракт із Францію на будівництво 12 підводних атомних човнів. Франція назвала це ударом у спину і відкликала своїх послів. Коли Володимир Зеленський говорив про перспективи України щодо НАТО, то звернув увагу саме на ці розбіжності.

“Ми бачимо, як розгортаються події і стосунки Сполучених Штатів, особливо в оборонних контрактах, з Європейським Союзом. Тому не все так спокійно. Без такої країни, як Україна, Альянс буде слабкішим”, - відзначив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав Володимира Зеленського своїм другом, але був значно стриманішим у коментарях. Він лише підтвердив офіційну позицію щодо України. “Україна – дуже цінний партнер НАТО. Альянс продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. Президент Зеленський – це друг, з яким я був дуже радий зустрітися”, - відзначив він.

Близько опівночі за українським часом Володимир Зеленський виступатиме перед Генеральною асамблеєю ООН. Усі подробиці цього виступу - у ранкових випусках ТСН завтра.

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