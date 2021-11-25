Гепнув ногою бампер: у Харкові посеред вулиці побилися водій та пішохід

Гепнув ногою бампер: у Харкові посеред вулиці побилися водій та пішохід

Конфлікт почався з того, що водій не пропустив пішоходів.

У Харкові просто посеред дороги водій побився із пішоходом. Очевидці зафільмували інцидент.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 25 листопада.

Кажуть, що автомобіліст не пропустив людей на переході, а чоловік, що йшов у той момент зеброю, гепнув ногою його бампер. Водія це розлютило і після словесної перепалки у хід пішли кулаки.

Новини Харкова: просто посеред дороги почубилися водій із пішоходом

Нагадаємо, що у Польщі жінка і чоловік побилися через право кермувати авто, перебуваючи удвох у нетверезому стані.В організмі 33-річної жінки виявили понад 2,9 проміле алкоголю. Також у не було прав. Її 42-річний супутник виявився ще п’янішим. Драгер показав у нього понад 3,6 проміле алкоголю.

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