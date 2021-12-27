Герой України Леонід Кіндзельський: чому видатний лікар після Чорнобиля переховував картки пацієнтів та чекав арешту

За життя він так і не почув "дякую" від держави.

Професор Леонід Кіндзельський через 35 років після аварії на Чорнобильській АЕС удостоєний високого державного звання Герой України (посмертно). Сам лікар отримав високі дози опромінення у перші дні біля самого Чорнобиля, а потім - від опромінених пожежників, яким робив пересадки кісткового мозку у Київському інституті радіології і рентгенології. Після Чорнобиля лікар прожив 13 років так і не почувши "дякую" від держави.

Унікальні спогади від єдиного сина, який нині живе у США, та людей, які особисто знали професора Кіндзельського - 27 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Київське відділення, де після аварії на Чорнобильській АЕС лікували пожежників і працівників станції із гострою променевою хворобою - вже багато років у стані затяжного ремонту. А от у травні 86-го усі хворі, яким тоді тут зробили пересадку кісткового мозку, вижили.

Головний радіолог Леонід Кіндзельський попереджав – опромінення не минеться безслідно. Попереду на них очікує сплеск онкологій і судинних паталогій. Як з‘ясується згодом, не лише на пацієнтів. Один за одним із життя почали іти і лікарі. Професор Кіндзельський від раку лікувався теж тут - у відділенні, де колись лікував сам.

Хто з ліквідаторів, які отримали гостру променеву хворобу, залишиться лікуватися у Києві, а кого - відправлять у Москву до відомої 6-ї лікарні, визначив випадок.

"Повинні були прислати два літака з Москви забрати їх - прислали тільки один. Тому, кого змогли посадити в перший літак, повезли в Москву, інших посадили знову на автобуси і повезли в Київський інститут рентгенології і радіології до мого тата", - розповідає син Леоніда Кіндзельського Андрій.

Інструменти, якими Леонід Кіндзельський робив пересдаки кісткового мозку, нині зберігаються в музеї Чорнобиля. Парадоксально, але пацієнти із тяжкими ураженнями радіацією, зрештою пережили лікаря.

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Методика Кіндзельського полягала у тому, що він, на відміну від московських лікарів, котрі працювали під керівництвом американського професора Гейла, не вбивав власний кістковий мозок пацієнтів, а лише підсаджував донорський. А ще - постійно промивав хворих зсередини. У Москві із середині травня ліквідатори почали помирати. Пацієнти Кіндзельського усе частіше заходили до його кабінету із запитанням - коли помруть вони?

"Він попросив всіх у своєму відділенні зібрати гроші, хто скільки може, і надіслали медичну сестру в ЦУМ на Хрещатику, купити чоловічий одяг по розмірам, які вони дізнались в хворих. І один із пожежників прийшов до тата і сказав: "Мені принесли костюм за 200 карбованців, я не думаю, щоб мені б дали його просто так. То що, я буду жити?" Батько сказав - так", - розповідає Андрій Кіндзельський.

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Комісія з Москви зрештою заборонила професору Кіндзельському робити пересадки кісткового мозку. Усе найпрогресивніше, найсучасніше могло бути лише в столиці СРСР. Пізніше Кіндзельському не дозволяли публікуватися на тему Чорнобиля. Його спільну із колегами працю про гостру променеву хворобу видали посмертно.

"Тиск був настільки сильний, що вони боялися, що історії хвороби пацієнтів можуть або зникнути, або іх можуть переписати, або змінити, або повиривати аркуші звідти. Тому батько просив різних медичних сестер забирати історії хвороби різних опромінених додому на ніч. Мама завжди тримала в той час вдома такий клумак з одягом і найпершими речами, якщо раптом його заарештують вдома, а він такий самий клумак тримав в своєму кабінеті, якщо за ним прийдуть на роботі", - пригадує син лікаря.

Професор Кіндзельський через 35 років після аварії на ЧАЕС удостоєний звання Героя України | Новини України

На звання Героя України самі чорнобильці-ліквідатори подавали лікаря давно, але зірку Героя він отримав тільки тепер. Посмертно.

Нині Андрій і Тетяна Кіндзельські хочуть, щоб нагороду діда на прийомі у посольстві отримав їхній син Богдан, американський кардіохірург, четверте покоління лікарів Кіндзельських, який вже пообіцяв вирватися у відпустку.

Повний текст інтерв'ю Андрія Кіндзельського читайте та сайті ТСН.ua.

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