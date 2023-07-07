Герой України так і не побачив свою доньку: побратими виборюють можливість для дитини пройтися вулицею з іменем батька

Сьогодні, 7 липня, похрестили доньку Героя України Валерія Чибінєєва. Він не встиг побачити своє єдину дитину, а про те, що стане татом, дізнався за день до загибелі. Нині його друзі клопочуть, аби одну з вулиць столиці перейменували на честь братів Чибінєєвих, бо життя за Україну віддали два рідні брати, йдеться в ТСН.

Марта - донька Героя Україна Валерія Чибінєєва, який ще в серпні 2016 року був нагороджений найвищою державною відзнакою - Герой України з врученням ордена "Золота зірка". Тоді в розповіді ТСН він щиро зізнався, що не знав про нагороду і взагалі пручався покидати позиції на Донеччині.

Навесні 2022 року він відбиватиме Київщину, на чолі групи снайперів братиме участь у боях за Гостомель. Саме в цей час він отримає повідомлення, що стане татом. “Відправила фото тесту і написала, що вірогідність 99,9. Дуже чекала на відповідь, і він під вечір уже прочитав і встиг написати, що круто”, - пригадує дружина.

Герой України Валерій Чибінєєв

Наступного дня в нього були уродини, і вони домовилися вийти на зв'язок, але його більше не було. Валерій Чибінєєв загинув у бою в день свого народження - йому виповнилося 34 роки.

Донечку, яку так і не побачив тато, сьогодні похрестили. В цей час на могилі тата-героя встановлюють щоглу. На верхівці - тризуб, згодом майорітимуть і два прапори. Поруч біля Валерія Чибінєєва - його рідний брат Роман. Він теж був військовим і теж загинув.

Петиція за найменування однієї з вулиць Києва на вулицю Братів Чибінєєвих уже набрала необхідну кількість голосів. Триває наступний етап узгодження. Марта, коли навчиться ходити, обов'язково піде на цю вулицю, обіцяє мама. “Мій обов'язок, щоб вона добре знала, хто її тато”, - каже мама дівчинки.

Герой України Валерій Чибінєєв похований разом із братом

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