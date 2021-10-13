Герой "Зоряного шляху" 90-річний Вільям Шатнер летить у космос на ракеті Безоса

Скільки коштує політ, Безос не розголошує.

Легендарний кіноактор Вільям Шатнер - улюбленець мільйонів завдяки ролі космічного капітана, що мандрує галактикою, летить у космос - тепер насправді. Старт має відбутися сьогодні пообіді на ракеті компаніі Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу.

Серіал "Зоряний шлях", в якому знімався Шатнер, вийшов на екрани 55 років тому. Актор має стати найстаршою людиною, яка побувала у космосі, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 13 жовтня.

Науковій фантастиці загалом властиво робити передбачення, які збуваються у майбутньому. Але такого ще точно не було. Легендарний каптіан Кірк - персонаж культового американського телесеріалу про космічні подорожі "Зоряний шлях", на якому виросли покоління американців, по-справжньому летить у космос.

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Виконавцю ролі капітана Кірка Вільяму Шатнеру перевалило за 90 років. Але пригоди його ваблять. Разом із ним летять троє співробітників Blue Origin. Те, що його космічним попутникам не буде нудно, засвідчили інтерв‘ю, що вийшли перед стартом. Шатнер змусив до сліз сміятися стриманого ведучого CNN:

- Передусім, ви маєте прекрасний вигляд. Я - ніби зруйнований часом, а ви - маєте надзвичайний вигляд, - каже ведучий CNN Андерсон Купер.

- Ні ні, я теж! Я теж зруйнований часом. Можливо, всередині. У вас, здається, погана шкіра, а от я зсередини просто розпадаюсь на шматки. Бачили б ви мої нирки, - каже Вільям Шатнер.

Цю космічну мандрівку легендарному кіногерою подарував власник компаніі Blue Origin Джефф Безос. Він і сам злітав у космос на кораблі власного бренду у липні. Крім того, збирається продавати тури усім охочим. Свою ціну Безос ще не назвав, а от у конкурентів це коштує 250 тисяч доларів. Обмежень за віком немає.

"Невагомість - це так чарівно. Уявіть собі, що це - бути невагомим. Ви досить худий, а я ні. Тож я уявляю, як я вглядатимуся у темряву, і бачитиму Землю. Я хочу притиснути носа до ілюмінатора. Точно не хочу, щоб хтось з того боку дивився на мене", - каже Шатнер.

Прибульців з іншого боку ілюмінатора, який зустрічав його герой, Шатнеру не обіцяно. Натомість гарантовано увесь спектр відчуттів справжніх астронавтів: вертикальний зліт на ракеті, близько чотирьох хвилин у невагомості і приземлення у капсулі, що на парашутах має сісти у Техасі.

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