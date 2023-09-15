Героїчній собаці з Херсонщини, чиї фото облетіли весь світ, шукають новий дім

Зоозахисники шукають люблячу родину для вівчарки, чиє фото після теракту на Каховській ГЕС стало відомим на весь світ. На ньому виснажена тварина обхопила і не відпускає ногу свого рятівника.

Собака Багіра зараз проходить реабілітацію в спеціалізованому притулку в Одесі, адже вона так довго борсалась у воді, що відмовили лапи. Тож навіть після лікування та всіх процедур вона потребуватиме догляду та особливої турботи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зараз вівчарка Багіра живе у просторому вольєрі з будиночком у притулку для собак. Тут її знову поставили на лапи.

"Пройшли ми шість клінік, але ніхто нам навіть 1 відсотка гарантії не давав, тому операцію нам скасували одразу. Розпочався курс реабілітації: масажі ручні, масажі апаратні, тренування, вигул і робота зі сходами. Те, що бачите сьогодні — це титанічна праця реабілітолога, любов і бажання Багіри жити", - каже Людмила Мельникова, очільниця правління федерації порятунку тварин "Берсерк", засновниця притулку "Мої живі собаки".

Людмила Мельникова, очільниця правління федерації порятунку тварин "Берсерк", засновниця притулку "Мої живі собаки". / Фото: ТСН

Фото, де вівчарка міцно обіймає лапами ногу одного зі своїх рятівників, облетіло увесь світ. Доти вона — покинута і самотня — півтори доби борсалася в холодній воді.

Собака Багіра борсалася у воді / Фото: ТСН

Собака Багіра з Херсонщини / Фото: ТСН

"Ця собака не боїться вибухів, не боїться "бавовни", не боїться повітряних тривог. Багіра жахливо боялась води, і тепер нам навіть проблема її покупати. Вона наплавалась на три життя вперед", каже Людмила Мельникова.

Її таки знайшли і врятували. З Херсона перевезли до Одеси. Коли фото розійшлося соцмережами, люди зізнавалися, що плакали, - такий глибокий біль був у собачих очах. Вона стала символом біди, якої завдали російські терористи і водночас вдячності за людяність і самопожертву усім, хто без сну і перепочинку у затоплених селах Херсонщини розшукували і рятували кожну живу істоту.

Собака Багіра / Фото: ТСН

Багірі вісім років. Раніше її звали інакше, вона жила на ланцюгу, стерегла майно своїх господарів. Вони поїхали, а її залишили. Знайомі підгодовували. А в день трагедії сусід відчепив від ланцюга. Коли волонтери знайшли та витягли її з води, собака вже не могла звестися на лапи.

"Господареві майбутньому дуже пощастило — ця собака може навчити безумовно любити, вона вдячна за все. Ось як є фото військового, де вона обіймає ногу, ось це Багіра, ось це її сама суть. Це собака з величезним серцем", - каже Людмила Мельникова.

Навіть після лікування та реабілітації Багіра потребуватиме особливого догляду. Тому віддадуть її лише у відповідальну родину. Вона чекає, щоб віддячити за все своєю вірністю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Захисники шукають родину для собаки з Херсонщини, фото якої облетіли увесь світ"

Нагадаємо, доленосне фото собаки біля побіцейського зробив Данило Павлов – український фотограф-документаліст. Він виїхав на затоплену Херсонщину того ж дня, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Його зворушливий кадр із собакою, який вхопився за ногу волонтера, облетів українські та світові ЗМІ. Фото називають символом цієї трагедії.

Фотограф розповів сайту ТСН.ua про масштаби катастрофи на півдні України, яку побачив на власні очі. А також що відомо про подальшу долю врятованої тварини.

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