Героїні війни: дві жінки залишилися працювати в супермаркеті в Ірпені, попри обстріли

Героїні війни: дві жінки залишилися працювати в супермаркеті в Ірпені, попри обстріли

Жінки роздавали магазинні товари голодним містянам.

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Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька під час марафону "Єдині новини" поспілкувалася з двома жінками, які залишилися працювати в супермаркеті в Ірпені від першого дня повномасштабного наступу, попри страшенні обстріли, аби люди, які не змогли евакуюватися, мали доступ до їжі.

До супермаркету в Ірпені військові заходять по паролю, який змінюють щоразу. Всередині їх зустрічають адміністратор магазину Таня та пекар Леся. Понад місяць ці дві жінки і ще кілька їхніх колег були під перехресним вогнем.

Поїхати з міста, яке постійно кришила важка артилерія, не могли. Розуміли – від них залежить не одне життя. Жінки роздавали магазинні товари голодним містянам. І при світлі ліхтариків, аби не привертати увагу окупантів, пекли хліб.

Лесі довелося самостійно розраховувати кількість інгредієнтів, аби випікати за раз не 40 хлібин, а одразу максимальну кількість – 80. І освоїти тістоміс. В цьому магазині тепер вже найліпші подруги і жили.

Вони працювали щодня поки не закінчилося борошно і майже закінчилося паливо у генераторі. І ось тоді жінки познайомилися з військовими Котом, Паровозом і Одесою.

Спочатку провізію на позиції військових доставляв волонтер Володимир. А далі вояки намагалися її доправити дівчатам. Тому військові попри ризики, попри постійні обстріли брали паливо та продукти і пішки приблизно чотири кілометри несли в магазин.

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А далі дівчата пекли, їхні колеги робили консерви з риби. І під прикриттям наших військових роздавали людям, чим займаються і зараз.

Таня, Леся і їхні колеги, які допомагали як могли, сподіваються, незабаром тут відновиться життя. Магазин відчиниться і запрацює повноцінно. І вони нарешті зможуть поїхати до рідних.

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В Ірпені дві жінки залишилися працювати в супермаркеті, аби люди мали доступ до їжі