Геть з полиць: чиї твори зникнуть з українських бібліотек через нову реформу

Геть з полиць: чиї твори зникнуть з українських бібліотек через нову реформу

Прибрати з полиць сучасну російську літературу, насамперед тих авторів та видавництв, на які накладені санкції за підтримку політики держави-агресорки. Такі рекомендації усім публічним бібліотекам видало Міністерство культури та інформаційної політики. Нещодавно Мінкульт створив Раду з питань розвитку бібліотечної справи, яка й займатиметься наповненням бібліотек.

То чи зникнуть звідти Пушкін, Лев Толстой і Михайло Булгаков, в ефірі телемарафону розповів кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Публічна бібліотека імені Лесі Українки в Києва. На першому ж стенді читачів зустрічає література сучасної історії України - книжки про війну на Донбасі. На основних стендах - чимало і російськомовних. Утім вичищати бібліотеку від радянщини та сучасної російської літератури тут почали задовго навіть до подій 2014 року. Книги з кривавого минулого перенесли до підвалу, у книгосховище та незабаром відправлять на переробку.

Нині захист української ідентичності важливий як ніколи, кажуть у Мінкульті. Тож вимагають від бібліотек прибрати літературу, яка прославляє дії Російської Федерації, її так звані збройні сили або належать перу підсанкційних авторів. Про вилучення російської класики наразі не йдеться.

"Про Булгакова і Пушкіна ми зараз не говоримо, ми говоримо виключно про ті, які мають антиукраїнський зміст і морально застарілі та зношені книги часів радянської доби", - пояснює заступниця міністра культури та інформаційної політики Лариса Петасюк.

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Загалом з початком відкритої війни смаки читачів змінилися - кажуть в одному з видавництв. По-перше, дуже зріс попит на дитячу літературу - зокрема, серед українських біженців за кордоном. По-друге - частина дорослих вирішила заглибитися в історію України, інша - навпаки, щоб відволіктися від війни, перейшла на любовні романи та детективи. Тож обійтися без російської класики цілком можливо, кажуть у львівському видавництві.

"Ці твори можуть бути талановитими, входити до світової культурної спадщини, але зараз вони роблять більше шкоди, ніж користі і українській книзі, читачу, і Україні, тому це треба відривати як атавізм, який нам більше не притаманний от і все. Це насправді легше, ніж нам здається", - зазначає керівник відділу продажів видавництва Любомир Серняк.

Утім сталінських чисток російської літератури не буде, запевняють у Міністерстві. Як саме зменшувати присутність російської літератури в загальному доступі вирішуватимуть із залученням громадськості. Вже 24 червня Рада з питань розвитку бібліотечної справи проведе відкритий круглий стіл, а потім консультації з письменниками та видавцями.

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