Гетьман "розніс" Безуглу за вкид про Залужного: "Мар'яно, тобі ніхто не скаже! Заспокойся!"

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман “розніс” депутатку Верховної Ради Мар'яну Безуглу за вкид про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами експерта в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua, депутатка Безугла не розуміє, про що говорить, роблячи певні заяви з критикою. Гетьман каже: чому вона це робить — не принципово.

“Якщо дійсно хтось за спиною стоїть, хотілося б цим людям сказати, що треба краще працювати, бо це не дуже вмілі дії. Звинуватити головнокомандувача в тому, що в нього немає плану на війну… я не знаю, на кого це розраховано. Будь-хто, з ким я служив, ми розмовляли про це, звісно. Посміялися”, — розповів Олексій Гетьман.

Неможливо звинуватити головнокомандувача ЗСУ в тому, що в нього немає плану на війну, тому що плана на війну не буває, каже ексвійськовий.

“Є план бойової та спеціальної підготовки, він приймається на рік у військових частинах і він приймався до початку повномасштабної війни. Є план дій під час початку бойових дій. У кожного підрозділу прописано, що вони мають робити. Далі Генеральний штаб має планувати дії в залежності від того, що відбувається на фронті. Він має аналізувати фронт, сили ворога, де він намагається атакувати, де ми можемо робити контрнаступальні чи наступальні дії”, — розповів Олексій Гетьман.

Тобто це "жива" ситуація, яка стратегічно планується на певний термін, але виходячи з того, що відбувається, які ми маємо сили та засоби, і що є у ворога.

“Щоб вона не турбувала Залужного, можна відповісти, що є план на війну — перемогти. Більш детально можу сказати: там, де ворог буде наступати — тримати оборону; там, де ми зможемо — будемо наступати. Коли готується, наприклад, наступальна дія, то це так звана “темна кімната”. Туди збирається генералітет розробляти плани цих операцій. І поки план не готовий, вони не виходять з цієї кімнати. Так це працює, тоді витоку інформації немає. Може Мар’яна цього не знає. Скоріше за все не знає. Президент Зеленський казав, що план наступальних дій знають три-чотири людини. Питання до Мар’яни Безуглої: чому вона вирішила, що має входити в число тих трьох-чотирьох людей, які знають ці плани? Я розумію, що це може бути начальник Генштабу, командувач і верховний головнокомандувач. Може бути Секретар РНБО, чи хтось із ГУР. Тобто розумієте рівень людей. Де тут Мар’яна знайшла місце? Де вона зібралася сісти на цю нараду? Хочеться сказати: Мар’яна, тобі ніхто не скаже, заспокойся”, — каже Олексій Гетьман.

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