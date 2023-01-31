Гетманцев у розпал війни анонсував підвищення податків для ФОП й запровадження касових апаратів

ФОПи кажуть, що повернення навіть до довоєнних умов праці можуть вбити малий бізнес.

Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетьманцев анонсує підвищення податків, відновлення податкових перевірок та обов’язкове введення РРО. Зміни торкнуться, насамперед, найменших підприємців. Організація ФОПІв вже готується до протестів, адже повернення навіть до довоєнних умов праці можуть вбити малий бізнес.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев анонсував повернення довоєнної системи оподаткування вже влітку. Тоді ж відновляться податкові перевірки, а кожен суб’єкт бізнесу має встановити реєстратор розрахункових операцій – РРО.

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"Першого липня скасування єдиного податку 2%, але збережефння всієї спрощеної системи, яка була довоєнна. Запуск перевірок, але ми сподіваємось, що перевірок за критеріями ризиків. Скасування мораторію на застосування РРО. Тобто запуск роботи РРО", - прокоментував Олег Гетман. координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

Економічний експерт Олег Гетьман контактує із народними депутатами і з перших рук знає, що вони готують. Сподівається, що депутати дослухаються до порад його та інших експертів і зміни будуть менш радикальними. Особливо для дрібного бізнесу і поки війна триває.

"РРО абсолютно економічно не доцільно, тому що вони ніколи внаслідок фізичних можливостей не можуть вийти за ці ліміти, це наприклад, людина, яка продає шаурму, продає хот-доги, пиріжки, морозиво на пляжі, вчителька танців, це безглуздо. І ми це намагаємось доводити", - каже Олег Гетьман.

На липневі зміни реагують і бізнес асоціації. Лідер ФОПів Сергій Доротич вважає, що переведення економіки країни під час війни на систему оподаткування у два відсотки врятувала її, тоді як повернення до довоєнних правил з посиленням фіскалізації та податковими перевірками – економіку просто доб’є.

"Сьогоднішня ініціатива, яка надвисла над цими підприємцями, щодо скасування цієї системи – це удар в пах. Це черговий стрес, це зупинка, якоюсь мірою, роботи підприємств, це недоотримання в бюджет коштів, а недоотримані кошти – це патрони і снаряди на передову", - наголосив підприємець і громадський діяч Сергій Доротич.

Замість займатись бізнесом у складних умовах, бізнесмени спілкуватимуться з податківцями: спочатку листування, потім збір документів та оскаржування рішень інспекторів у судах.

У комітеті фінансів кажуть, остаточних рішень щодо змін у податковому кодексі ще не ухвалено. Більшість депутатів схиляється до того, щоб продовжити мораторій на перевірки та залишити все без змін.

"Якщо у уряду в межах їхніх перемовин з МВФ виникнуть питання щось змінювати, будемо дуже ретельно на це дивитись. Там є речі які точно можна покращити. Правила повинні бути зрозумілі і прозорі. Окрім цього я думаю, жодних змін не буде", - висловився нардеп, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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