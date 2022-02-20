Гібридна війна з Росією: як вибудовує свій захист Київ зараз і що дадуть країні нові союзи

Гібридна війна з Росією: як вибудовує свій захист Київ зараз і що дадуть країні нові союзи

Психологічний тиск - це справді потужна зброя, яка нищить без жодного пострілу. Але зброя ця - гостра з обох кінців.

У 2014 році президент Володимир Путін обрав шлях "гібридної війни".

Про те, як вибудовує свій політичний і психологічний захист Київ зараз, а також - що дадуть країні нові союзи - 20 лютого йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Цей тест на патріотизм, коли ситуація з очікуванням повномасштабного вторгнення досягла свого піку, пройшли далеко не всі. Тривожна евакуація дипломатів Сполучених штатів та Британії з Києва, раптом здійняла потужну міграційну хвилю наших політиків та крупних бізнесменів. Українська правда нарахувала два десятки чартерів з України. Полишила країну ледве не уся перша десятка українського Форбсу: Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Борис Колесніков, Вадим Новінський та Вадим Столар. Днем пізніше в ЗМІ опублікували ще й список нардепів, які теж гайнули за кордон. І це в той момент, коли спікер парламенту заявив про готовність Верховної ради працювати 24/7.

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Про те, наскільки все серйозно свідчать одразу кілька ключових рішень, які з’явились в державі цього тижня. Стратегію держбезпеки, затверджену на Радбезі торік у грудні, президент Зеленський ввів у дію лише зараз. В країні нарешті з’явився комплексний документ, де чітко прописано що є реальною та потенційною загрозою для України. І вперше гібридна війна та пропаганда з боку Росії - винесені на перший план. Інформаційно-психологічнй тиск - зброя потужна. Те, що Україна не сама на цьому фронті продемонструвала підтримка західних послів. Центром дипломатичної активності цього тижня став прифронтовий Маріуполь. Два десятки представників посольств та міжнародних організацій прибули сюди для закритої наради з президентом Зеленським.

Голова представництва ЄС Матті Маасікас у своєму Twitter викла фото, на яких видно посла Іспанії, Польщі, Естонії, а також посла Німеччини. Втім, це не єдиний сигнал міжнародної підтримки.

Цього тижня Україна, Польща та Велика Британія запустили новий тристоронній формат співпраці, який вже встигли назвати маленьким НАТО. Альянс мали запустити раніше, утім підписанню документів завадив позитивний тест на коронавірус очільниці британського МЗС Ліз Трасс. Тепер, нарешті приїхавши до Києва, Трасс оголосила про запуск нового формату.

"Сполучене Королівство та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначила вона.

Навіщо це Британії? По-перше, офіційний Лондон давно має складні стосунки з Москвою. Сполучене Королівство ще пам’ятає отруєння Скрипалів у Солсбері і не може пробачити Росії присутність на своїй території кадрових співробітників ГРУ. По-друге, саме Велика Британія неформально опікується східним флангом НАТО. І для України це безумовний плюс. Останні два роки офіційний Київ робить ставку на розбудову регіональних альянсів. На сьогодні Україні вдалося сформувати потужну мережу союзів - окрім новоствореного, є ще Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою та Квадрига - з Туреччиною. Малі альянси більш гнучкі у прийнятті рішень, ніж великі міжнародні структури. І перші плоди від них вже можна побачити. На тлі загострення на Донбасі, очільниця британського МВС Пріті Пател заявила про можливе скасування так званих золотих віз - улюбленому способу відмивання грошей російськими олігархами. Навряд чи вони подякують за це Путіну.

"У мене нульова терпимість до зловживань нашою імміграційною системою. Я хочу зупинити корумповану еліту, яка загрожує національній безпеці та поширює брудні гроші", - наголосила вона.

Ще один серйозний заклик від до олігархів, тепер вже українських, схоже, дійшов до потрібних вух. В день візиту президента Зеленського в Маріуполь на набережній міста помітили бізнесмена Ріната Ахметова та проросійського нардепа Вадима Новинського. Навряд чи вони перетнулися. Утім, не помітити одне одного точно не змогли. Та перебування Ахметова в Україні - не затяглось. Вже наприкінці тижня, повідомила його речниця, олігарх знов опинився в Швейцарії.

Новини тижня: як Україна вибудовує політичний і психологічний захист від тиску Путіна

"Рінат Ахметов сьогодні справді вилетів до Женеви, де у нього запланована низка зустрічей. Але за перших ознак реальної загрози, він одразу ж повернеться до України, щоб бути тут, разом з Україною та українцями", - зазначила Анна Терехова.

Народні депутати, яких встигли охрестити втікачами, теж були помічені в кулуарах. І пояснили своє швидке повернення запланованими поїздками та відпустками.

Втім, на робочі місця повернулись не всі. Найчисленніша група біженців в рядах ОПЗЖ. Нардеп Ілля Кива перебуває в Іспанії і звідти записує відео про те, як зустрічав би Путіна в Україні.

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