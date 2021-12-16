"Гідно долаємо складнощі": Вітренко підвів підсумки 2021-го і розповів про складність енергокризи

За його словами, енергетична криза, яка відбувається у світі, і необхідність захищати українців від наслідків цієї кризи додавали складнощів цього року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, яким був для нього і його компанії 2021 рік.

Підсумки він підвів 16 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Складний рік, багато неочікуваного. Багато чого в цьому році не вистачало, починаючи навіть зі спілкування через ковідні обмеження", — зазначив Вітренко.

За його словами, енергетична криза, яка відбувається у світі, і необхідність захищати українців від наслідків цієї кризи додавали складнощів цього року.

"Ми гідно долаємо ці складнощі як країна, як українці. Але з цим пов'язаний для мене цей рік", — підсумував голова "Нафтогазу".

Раніше Юрій Вітренко попередив про "трюки" "Газпрому" через призупинення сертифікації "Північного потоку-2".

Читайте також: