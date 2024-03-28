Гігантське судно врізалося в міст з людьми у Балтиморі: огляд схожих масштабних катастроф (фото)

Водолази дістали тіла ще двох загиблих внаслідок обвалу мосту в Балтиморі. Їх виявили у червоному пікапі під водою. Ще чотирьох людей і досі шукають. Для рятувальних робіт використовують гідролокатори. Кадри з обвалом американської переправи, в яку врізалося судно, облетіли усі світові новини і її вже кваліфікують як одну з найбільших за останні десятиліття.

Які ще аварії за участі кораблів та мостів ставалися в нашій історії? Кореспондентка 1+1 Оксана Ткаченко зібрала добірку.

Обвал мосту в Балтиморі

Несправність двигуна, рульового управління або відключення генератора, через яку контейнеровоз втратив рушійну силу. У Сполучених Штатах зʼявилися перші версії аварії з мостом у Балтиморі довжиною у два з половиною кілометри. 300-метрове судно врізалося в одну з опор переправи — і той склався, наче картковий. Перед зіткненням, кажуть фахівці, воно раптово прискорилося і відхилилося від прямого курсу, на зовнішній частині раптово згасли усі вогні, а з труби пішов дим.

Великої кількості жертв вдалося уникнути завдяки тому, що екіпаж встиг надіслати сигнал лиха. Це дало владі час зупинити автомобілі, що вʼїжджали на міст. Але не усі — кільком не пощастило, серед них вантажівка з причепом. А ще на переправі тривали будівельні роботи. 8 ремонтників латали діри в дорозі і полетіли у воду разом з автівками. Двох встигли витягти живими, тіла ще двох дістали з дна напередодні, решту шукають. Але надзвичайники дають невтішні прогнози — шансів вижити під уламками на глибині 15 метрів, та ще й за температури у 3-8 градусів, катма.

Порушений на багато місяців буде й рух до одного з найбільших американських портів Балтимора. До аварії туди проходили близько 800 тисяч транспортних засобів на рік. Тепер торгівля для цілого східного узбережжя США під питанням.

Обвал мосту у Генуї

Обвал мосту у Генуї / Фото: Associated Press

Однак балтиморський міст — не перший за останні десятиліття, з яким траплялися нещастя. У 2018-ому в італійській Генуї не витримала одна з опор старої переправи. Десятки легкових автомобілів та вантажівок летіли з висоти у 100 метрів. Тоді загинули 43 людини. Розслідування показало — на мосту, якому 50 років, були відсутні навіть мінімальні роботи з технічого обслуговування, а обвалу посприяла буря, що пронеслася перед цим.

Обвал пішохідного мосту в Морбі

Обвал пішохідного мосту в Морбі / Фото: Associated Press

Відомі у світовій історії інциденти з падінням пішохідних мостів. Як-от у 2022 році в індійському місті Морбі. Це одна з найсмертельніших аварій, яка забрала життя 135-ти людей, серед них щонайменше третина — це діти. Переправі було 150 років і її відкрили ще за часів британського правління. І буквально перед трагедією там провели ремонтні роботи. Але міст, кажуть фахівці, не витримав великої кількості людей. Пів тисячі тоді зібралися подивитися на популярну туристичну місцину під час національного свята Дівалі.

Катастрофа Costa Concordia

Катастрофа Costa Concordia / Фото: Associated Press

Трагічно завершувалися і деякі корабельні подорожі. В січні 2012 майже 300-метрове судно Costa Concordia через небезпечне маневрування наштовхнулося на мілину поблизу острова Джильйо. Зʼясувалося, що капітан судна хотів здивувати відпочивальників красивим краєвидом. В аварії тоді загинули 32 людини. Шкіпера увʼязнили на 16 років, а компанія-власник лайнера іще й виплачувала шалені збитки у півтора мільярда євро.

Аварія в Суецькому каналі: Ever Given

Ever Given / Фото: Associated Press

Нечуваних збитків у 21-ому році завдало іще одне судно, яке сіло на мілину і перекрило найбільшу світову торговельну артерію Суецький канал. Кажуть, з курсу його збила піщана буря і сильний вітер. Гігантський контейнеровоз Ever Given довжиною в чотири футбольні поля затримував світові товари на суму понад 9,5 мільярдів доларі щодня, там навіть утворилися черги з сотень кораблів. Горе-судно тоді вдалося зняти з мілини лише за кілька днів.

Нагадаємо, автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра впав у річку в американському Балтиморі. Перед цим, як повідомляють американські ЗМІ, у нього врізалося вантажне судно. У США вважають, що у людей немає шансів вижити.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТРАГЕДІЯ у Балтиморі — судно ВРІЗАЛОСЯ в міст з людьми! Які ще подібні катастрофи памʼятає історія

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