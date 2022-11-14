Гігантський авіаносець США очолив навчання НАТО біля Європи: що демонструють світові

Це - перше міжнародне завдання нового авіаносця США, відносно недавно спущеного на воду, тож це його перше міжнародне випробування.

Гігантський авіаносець США очолив навчання НАТО біля Європи, йдеться в ТСН.

Курс на Європу тримала авіаносна ударна група американського флоту, збираючи дорогою компанію з союзників та партнерів НАТО. Свою сумісність на морі сім країн перевірили на навчаннях. Для НАТО нічого нового й незвичного, якби не військовий корабель на чолі групи. Це – перше міжнародне завдання нового авіаносця США, відносно недавно спущеного на воду, тож це його перше міжнародне випробування.

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Сполучення з авіаносцем лише літаком. Вантажі бувають різні - від реактивних двигунів до листів від родичів і людей, потрібних на борту корабля.

Посадка на авіаносець нагадує екстремальний атракціон - знижується борт різко, а зчіпляючись з палубою, наче сильно об щось вдаряється. Гальмування, хоч і швидке, але вже відносно м’яке.

Десь в Атлантиці, біля берегів Європи, розгорнулися одразу дві ударні авіагрупи зі США – вперше від часів Холодної війни. Точне місце розташування найбільшого військового корабля у світі тримають у секреті.

Моряки сміються, що авіаносець навряд чи можна обійти за день. Судно називають найдорожчим в історії кораблебудування, ще й на воду його спустили пізніше, ніж очікувалося. Командування ж запевняє, що «Джеральд Форд» своїх грошей коштує. Нові технології, а їх близько двох десятків, себе, кажуть, виправдовують.

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“Електромагнітна система запуску літака є новішою і сучаснішою. Може запускати літаки з ширшою місією – з погляду як легших літаків, переважно безпілотників – у майбутньому, так і більш важких, і піддавати їх меншому навантаженню”, - пояснює капітан авіаносця «Джеральд Форд» Пол Ланцилотта.

Можливості авіаносця, нового у всіх сенсах, – і на воді, і у світі технологій – союзники й вивчали. Тренувалися зі свого «плавального» аеродрому і завдавати дальніх ударів, і будувати протичовнову оборону, і збивати погрози з повітря. “Це рутинна річ, яку ми намагаємося робити, коли можливо: працювати спільно з нашими союзниками та партнерами НАТО, щоб бути готовими до відповіді будь-якої миті. Розгортання планувалося понад рік і приємно бачити, що все вийшло”,- каже віцекомандир Другого флоту США Девід Петчелл.

Навчання сплановані ще до війни в Україні, але вона, додають військові, непокоїть усіх союзників. Гелікоптери, розвідувальні літаки, винищувачі і не тільки - союзникам ці навчання потрібні, щоб налагодити між собою взаємодію.

У НАТО постійно повторюють: Третьої світової не хочуть, але водночас намагаються бути готовими до потенційних найгірших сценаріїв.

Військові навчання, пояснювали у Пентагоні, демонструють світові відданість Вашингтону до забезпечення регіональної стабільності та безпеки. Капітан «Джеральда Форда» розмірковує, який внесок у неї робить його корабель. “Наша присутність тут завжди дуже впливає, коли корабель такого розміру прибуває до іншої частини світу. Цим ми на ділі демонструємо свою відданість нашому союзу НАТО. Думаю, будь-хто, хто це спостерігає, зрозуміє, чому це не просто на папері. Це союз, якому відповідає сталь у морі”, - зазначає він.

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