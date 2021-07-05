Гігантський тризуб у горах Шотландії: українські емігранти відновили давню пам’ятну стелу

Кам’яну плиту із зображенням українського герба біля шотландського міста Дінгвол встановили ще у 1949 році.

Подружжя емігрантів з України Богдан і Наталія Настюк розшукали на пагорбі біля міста Дінгвол (Шотландія) стелу із зображенням тризуба, який встановила українська громада ще у 1949 році. Кам’яну плиту відчистили від моху та встановили до неї дороговказ. Про це 5 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Двометровий тризуб на згадку про рідну землю встановили у цій гірській місцевості колишні українські військовополонені, які служили в дивізії "Галичина" та Українській повстанській армії. У 1947 році, після закінчення Другої світової війни звільнених із німецьких таборів вояків прихистила Британія, частина з них опинилася в Шотландії на сільськогосподарських роботах.

“Вони збудували тут свою маленьку Україну”, - зауважив український емігрант, пенсіонер Богдан Настюк.

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Про цей тризуб він із дружиною дізналися зі сторінок у соцмережах, відтоді думка знайти цю пам'ятку їх не полишала. У 2019 році вони переїхали у Дінгвол і розшукали пам’ятне місце. Стелу з тризубом відчистили від моху, помили і тепер за ним ретельно доглядають, залучивши в підмогу всю українську громаду шотландського містечка.

Богдан також реставрував напис, зроблений на стелі, який із роками втратив першу букву в слові Ukraine. А край дороги разом із товаришем встановив дороговказ до української пам’ятки, яка стоїть тут ще з 1949 року.

Новини світу: у Шотландії у високогір'ї розчистили гігантський Тризуб

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