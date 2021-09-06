Гімназію, де із симптомами отруєння злягли майже 170 учнів, оштрафували на 36 тисяч гривень

Гімназію, де із симптомами отруєння злягли майже 170 учнів, оштрафували на 36 тисяч гривень

У дітей, які нездужали, виявили вірус, що поширився на їхніх рідних.

Майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій – про це повідомляють батьки її учнів. Кажуть, ще в четвер після занять дітям стало зле, додому вони їхали з температурою та нудотою. Потім - додалась діарея та блювання.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На наступний день у трьох учнів виявили норовірус – це один з різновидів кишкової інфекції. Він швидко розвивається та може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, чи брудні руки. Інші діти аналіз на цей вірус поки не здавали.

Нині школярів з такими ж симптомами, за підрахунками батьків, щонайменше 170. Це третина з усіх, вони вчаться у різних класах, від другого до п’ятого. Слідом за ними злягли і деякі батьки, а ще брати і сестри.

У адміністрації гімназії інцидент досі не коментують, проте навчальний процес не зупиняли. Зразки води, продуктів та готової їжі звідти вже зібрала Держпродспоживслужба, результати обіцяють за кілька днів. Однак тоді одразу на місці комісія знайшла порушення і в приготуванні їжі і в зберіганні продуктів, та виписала школі штраф у 36 тисяч гривень. Та їдальня зараз працює.

Батьки, які таки привели сьогодні школярів на заняття, кажуть за їхнє здоров'я не хвилюються. «Все нормально, звичайний дитячий вірус. Кишкова інфекція – нічого страшного», - кажуть батьки школярів.

«Я почуваюсь погано, в мене нудота, рвота і болить живіт, дитина моя, та в якої з’явились симптоми, вже нормально, а сьогодні захворів старший», - розповідає мама учнів гімназії №19 Валерія Зелінська.

Медики ж констатують, оскільки звернень до них лише рідні трьох учнів – це не є підставою для запровадження карантину.

Новини України: майже 200 дітей в одній зі столичних гімназій злягли із симптомами отруєння

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