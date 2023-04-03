Гіркін створив "Клуб розсерджених патріотів" – експерт пояснив, кому вигідна така риторика

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашников та інші заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів". У відеозверненні представники угруповання повідомляють, що російська армія наближається до поразки, та, вочевидь, висловлюють готовність захопити владу в Росії, якщо Кремль оголосить про програш у війні.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, про що свідчить хід окупантів та кому вигідна така риторика російських посіпак.

"Ми побачимо це, якщо це з’явиться повторно або втретє. Тоді ми розумітимемо, що все дійсно контрольовано і заплановано. Якщо це "одноразова акція", то це означатиме, що умовно Гіркіна кудись викликали і щось сказали. Але сама поява такого угруповання свідчить про те, що воно під контролем. Тобто йому дозволяють з’явитися. Метою цього може бути "ловля на живця" – створюється така організація, заявляє, що робитиме заколот і чекає, хто буде приєднуватися. Усіх, хто буде приєднуватися, вони будуть обрамлювати у кайдани та звинувачувати у державній зраді. Можливо, це ще більша накачка патріотизму. Ймовірно, що Путін взагалі не знає про це угруповання, оскільки він не користується сучасними засобами. Він знає тільки те, про що йому доповідають у папках. Є дуже обмежена кількість людей, які цю папку можуть йому принести", - пояснив експерт.

Нагадаємо, Гіркін попередив окупантів про сумну долю після поразки Росії.

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