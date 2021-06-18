Гірше, ніж 13 років тому: ексрадник Путіна заявив про ризики для України через позицію Байдена

Коментуючи саміт президентів РФ і США, Ілларіонов зазначив, що Байден не підтримує надання Україні ПДЧ для вступу в НАТО.

Позиція, яку президент США Джо Байден зайняв під час саміту з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним в Женеві є "серйозним підвищенням ризиків для України".

Про це колишній радник російського лідера Андрій Ілларіонов заявив 17 червня в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Також читайте Ексрадник Путіна заявив про "слабкість" Байдена і дав поради Україні Політик вказав на те, що під час переговорів американський очільник порушив тему Мінських домовленостей, "не сказавши ні слова ні про членство України в НАТО, ні про надання ПДЧ".

"Хочу звернути увагу, що на прес-конференції Байден повторив слово в слово позицію, яка за пів години до нього була виголошена Путіним щодо України і виконання Мінських домовленостей", - зазначив він.

Ілларіонов нагадав, що "путінська інтерпретація" традиційно передбачає "амністію бойовиків, легалізацію силовиків в псевдореспубліках, проведення виборів без контролю українською владою, спроба "влити" ці самі псевдореспублікі в політичне тіло України, і лише після цього - спільне патрулювання міжнародно визнаного українсько-російського кордону - спільно бойовиками і українськими ЗС".

"Це стара традиційна спроба Путіна встановити контроль над усією Україною через ці псевдореспублікі, - додав ексрадник лідера Кремля. - Одна справа, коли це регулярно повторює Путін. Але тепер до нього приєднався пан Байден".

Політик наголосив, що для захисту суверенітету і територіальної цілісності Україні необхідна євроатлантична інтеграція з "членством в НАТО в перспективі і наданням ПДЧ зараз". Він також порівняв нинішню ситуацію з подіями 2008 року, коли на саміті НАТО в Бухаресті обговорювалося надання ПДЧ Україні і Грузії.

"Тоді у президентів країн (Саакашвілі і Ющенко), які були присутні на саміті, була можливість донести свою позицію до керівників Альянсу. Сьогодні, 13 років по тому, на саміт НАТО в Брюсселі Зеленський не був запрошений. У Зеленського сьогодні немає можливості зв'язатися з президентом США в будь-який час дня і ночі", - продовжив Ілларіонов.

Також читайте Який основний меседж Путіна на зустрічі з Байденом: Клімкін прокоментував саміт у Женеві

За його словами, 13 років тому "президент Буш підтримував і вступ і надання ПДЧ і Грузії, і України. Сьогодні президент Байден не підтримує цього".

"Сьогодні у нас вийшло більшою мірою повторення того, що було 13 років тому - тобто саміт НАТО, що не дає ПДЧ ні Грузії, ні Україні, але позиція України сьогодні є набагато гіршою, ніж та позиція, яка була в Грузії 13 років тому", - підсумував колишній радник Путіна.

Ілларіонов також заявив, що очільник Російської Федерації Володимир Путін під час саміту в Женеві на власному досвіді "переконався, наскільки слабким є нинішній президент США" Джо Байден.

Радник Путіна підсумував основні моменти українського питання в контексті зустрічі "Байден-Путін"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання