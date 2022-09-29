Гірше, ніж Північна Корея: експерт спрогнозував долю Росії після застосування ядерної зброї

У разі застосування Росією тактичної ядерної зброї проти цивільної інфраструктури та об’єктів, ця країна опиниться навіть у гіршій ситуації, аніж КНДР.
Зокрема, після ядерного удару Росія не матиме жодного права у Радбезі ООН.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
"Використання тактичної ядерної зброї проти цивільної інфраструктури та цивільних об’єктів – це де-факто робить Росію взагалі вже не тільки країною-вигнанцем. Це буде країна, яка не буде мати жодного права навіть у Радбезі ООН", – сказав експерт.
"Її дуже часто порівнюють з Північною Кореєю. Ні, це буде навіть не Північна Корея, це буде набагато гірше", – зазначив Коваленко.
Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Напередодні у Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна, проте поки що не бачать "нічого, що змусило б нас коригувати нашу позицію зараз".
За оцінками секретаря РНБО України Олексія Данілова, якщо Росія застосує ядерну зброю, цій державі настане кінець.
Читайте також:
- "Дуже хороший варіант": Арестович назвав місце, куди РФ може "вгатити" ядерною зброєю
- Згуртуватися для того, щоб натиснути на Путіна: стало відомо, лідери яких країн можуть запобігти ядерному удару
- Чи завдасть Захід удару по бункеру Путіна через ядерні погрози: військовий експерт нагадав про Будапештський меморандум