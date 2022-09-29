Гірше, ніж Північна Корея: експерт спрогнозував долю Росії після застосування ядерної зброї

У разі застосування Росією тактичної ядерної зброї проти цивільної інфраструктури та об’єктів, ця країна опиниться навіть у гіршій ситуації, аніж КНДР.

Зокрема, після ядерного удару Росія не матиме жодного права у Радбезі ООН.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

"Використання тактичної ядерної зброї проти цивільної інфраструктури та цивільних об’єктів – це де-факто робить Росію взагалі вже не тільки країною-вигнанцем. Це буде країна, яка не буде мати жодного права навіть у Радбезі ООН", – сказав експерт.

"Її дуже часто порівнюють з Північною Кореєю. Ні, це буде навіть не Північна Корея, це буде набагато гірше", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Напередодні у Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна, проте поки що не бачать "нічого, що змусило б нас коригувати нашу позицію зараз".

За оцінками секретаря РНБО України Олексія Данілова, якщо Росія застосує ядерну зброю, цій державі настане кінець.

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