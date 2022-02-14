"Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків"

"Гірше, ніж Скабєєва": Арахамія звинуватив світові ЗМІ у розповсюдженні "відвертих фейків"

Арахамія вважає, що хвиля істерики через загрозу ймовірного вторгнення Росії зникне через два-три тижні.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через два-три тижні паніка через загрозу ймовірного вторгнення Росії зникне і тоді потрібно зробити ретроспективний аналіз, чому відомі світові ЗМІ активно поширювали фейки.

Про це Арахамія розповів 14 лютого у прямому ефірі спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

"Я думаю, коли за два-три тижні фаза (паніки — Ред.) зникне, ми маємо зробити ретроспективний аналіз, яким чином великі дуже відомі ЗМІ почали розповсюджувати інформацію гіршу, ніж Скабєєва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Це ми маємо вивчити, бо це елементи гібридної війни", — сказав нардеп.

Арахамія вважає, що зараз "йде спроба зробити новий договір колективної безпеки", і Україна є найкращим майданчиком, щоб зробити спочатку "зраду", а потім "перемогу".