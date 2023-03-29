"Гірших падлюк немає": мешканці прифронтових сіл розповідають про сотні прильотів від росіян лише за кілька годин

Мешканців на околиці Гуляйполя вже немає, бо і хат не залишилось.

Зруйновані, спалені й спорожнілі - такі зараз прифронтові населені пункти Південного фронту на Запоріжжі. Трапляється, що від крайніх вулиць до лінії окопів якихось кілька сотень метрів, тож росіяни рясно засипають ці міста й селища всіма наявними типами снарядів, йдеться в ТСН.

Південні околиці Гуляйполя вражають скелетами спалених будинків і абсолютно порожніми вулицями. Росіяни своєю артилерією намагаються видавити будь-яке життя з цієї місцини, та тут продовжують жити люди. Новина, що сюди приїхали волонтери, розлітається за лічені хвилини, місцеві виходять з укриттів за гуманітаркою.Поки люди чекають на продуктові набори, розповідають, що окупанти останнім часом дещо принишкли.

Розуміють, що стояти на вулиці, та ще й такою юрбою, небезпечно, тому приїзд волонтерів ледь не єдиний привід хоча б на кілька хвилин сусідам поділитися новинами та висновками про окупантів. “Гірших падлюк немає, людей немає, як вони, як москалі прокляті - найгірша нація”, - кажуть люди.

До озброєних представників орди звідси рукою подати. “Два кілометри до лінії фронту, там де ми були ще ближче, один кілометр мабуть. Тобто - фактично передова”, - каже волонтер “Маркус”.

Сусідній Оріхів трішки далі від фронту, але розбитого і спаленого тут не менше. “Буває, що зараз не стріляють, а за хвилинку можуть стріляти, а бувало таке, що по 300 прильотів за дві години. Вночі починають стрілять, сил немає”, - розповідають місцеві.

Напередодні рашисти проводили свій арттерор Оріхова під самісінький ранок. “Ледь світ почали бити і б’ють і б'ють, вийдеш на город і боїшся, що як гехне - все і баби немає”,- каже місцева мешканка.

Аби вберегтись від тих хаотичних обстрілів окупантів частина місцевих живе в підвалах. В одному з таких обладнали ліжка для 12 людей і коробочку для однієї кішки з кошеням. Сюди волонтери доправляють гуманітарку адресно. “Коли ми приїжджаємо, нам треба десь 3 хвилини “обробити” людину, записати дані і все інше, а вони хочуть з нами поговорити, тому що нові люди, треба поспілкуватися, що там нового наприклад і так далі. Їм завжди цікаво, що там відбувається”, - розповідають волонтери.

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