“Гіршого я не переживав”: військовий розповів про найстрашніше на війні

Найважчий стрес був, коли рідного молодшого брата втратив. Гіршого я не переживав нічого взагалі за життя. Тоді було дуже важко. Поруч були найближчі побратими і вони мене підтримували наскільки це можливо.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів військовий Ігор Олійник.

За його словами, найскладніше на війні — це втрати та поховання рідних і побратимів.

“В мене є і були побратими, з якими я проводив найбільше часу, з якими ми були від самого початку. Вони такі самі як я. Ми були цивільними, ніхто не служив, ми пішли добровольцями і це дуже об’єднує нас. Ті, з ким я починав, на жаль, почали гинути під час виконання завдань, вже коли я був поранений, коли був у лікарні. Це було дуже важко усвідомити, що я їх більше не побачу”, — розповів військовий.

Він пригадав, як їздив на похорон до молодого побратима на позивний “Тренер”.

“Це може дивно звучати, але я радий був його бачити навіть в труні. Якось настільки скучив за ним. Я собі думав, що він спить просто, але він, на жаль, загинув. Це було боляче. Потім, коли це трапляється, ти більше думаєш про те, чому. Хотілося більше зрозуміти, за яких обставин було. По-перше, тому що це поганий, але досвід. По-друге, це трошки заспокоює — ти розумієш, як це було, і переноситься трохи простіше”, — каже Ігор Олійник.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Втратив рідного брата і дивом вижив після удару ракети! Дивовижна історія військового!

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