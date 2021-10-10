Гірськолижні курорти в Україні вже розпродали місця на Новий рік: для туристів вигадують умови на випадок локдауну

Гірськолижні курорти в Україні вже розпродали місця на Новий рік: для туристів вигадують умови на випадок локдауну

Готові дотримуватись усіх вимог і чекають у себе щеплених гостей, а на випадок локдауну навіть гроші не залишать собі.

Чи будуть цьогоріч працювати курорти в українських горах: де вже наполовину забронювали помешкання на Новий рік? Чи проженуть нещеплених гостей з готелю? І якщо Карпати накриє "червона зона" карантину що тоді?

Відповіді на ці запитання шукав кореспондент ТСН.Тижня Андрій Орляк.

Зима близько. Чого чекають Карпати?

В Карпатах зараз міжсезоння. Це коли одні відпочивальники вже поїхали. А інші - ще не приїхали. «Все залежить від неба. Чи буде сніг, чи буде мороз», - кажуть місцеві.

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Поки тут на сніг чекають як на манну небесну - ґазди і ґаздині, що займаються туризмом, саме наводять лад перед грошовитим зимовим періодом.



Журналіст ТСН.Тиждень заглянув на два популярні гірськолижні майданчики. Провідав приватну садибу, що зручно розсташована між кількома курортами. В "транзитному пункті" Яремче закинув вудочку. І просто з гір пірнув у гарячий чан, що у селі Татарові.

Зовсім не зле, виявляється, було минулого зимового сезону у всієї туристичної господарки Карпат. «Глобально, я скажу, що зима минула дуже добре. І якоїсь катастрофи в горах з туризмом ми не відчули», - переконує власник садиби Михайло.

Зараз ціни на курортах ще міжсезонні, але в взимку буде дорожче. Наскільки господарі ще не знають. Як і не до кінця здогадуються, чи доведеться по-новому приймати відпочивальника, «по-карантинному». І як саме?

Власне, це - головне, що тут цікавить всіх і кожного! Бо якщо не буде чітких відповідей для бізнесу вже і зараз... Чи наважиться потім сюди приїхати туристи.

Та у Міністерстві охорони здоров'я плану, як точно цьогоріч працювати гірськолижним курортам і відпочинковій інфраструктурі ще не знають і самі. Мовляв, до зими ще дуже далеко.

З такою думкою не погоджуються туристи, на Новий рік курорти вже заповнені.

Новини тижня: як гірськолижні курорти готуються до зими та як карантин може вплинути на відпочинок

Сімейний готельчик Михайла височіє у селі Яблуниця, що в кількох кілометрах від величезного гірськолижного курорту. Працює курорт, каже, то живе і приватний бізнес селян довкола. Навіть в умовах локдауну, як торік.



Раніше садибу він здавав окремо по номерах. Пандемія внесла свої корективи. Тепер хата - тільки одній, максимум двом компаніям.

«Компанією зняти весь будиночок на Новий рік 10 тисяч. Не на Новий рік – 7500, 6000», - розповідає про ціни Михайло.



З обов'язковим презентом для гостей. « Варення домашнє, самогон, гриби, отаке», - додає власник.



Він тішиться, що торік зима не "провалилася". Були локдауни, але і турист нікуди не дівся. Навіть навпаки. Через закриті кордони люди були змушені шукали прихистку в українських Карпатах. Вже цієї зими потік відпочивальників, найпевніше, послабиться. Бо Європа відкрилася, але активна підготовка карпатців до зими говорить краще за них самих. «Ми очікуємо, шо не буде гірше, як попередній рік. Це було би самий клас», - твердить Михайло.

Щось схоже в районі красивого Драгобрату. «Під час січневого локдауну нам дозволили канаткам працювати. Всі заклади харчування працювали на виніс. І в готелі дозволили сніданок з вечерею з розносами по номерах. Певний відсоток на канатках добавився людей. Так як не працювала Європа. То катальщиків було більше, в порівнянні з іншими сезонами», - розповідає власник туристично-спортивного комплексу Петро Грапенюк.



Тут жовтень - бойова готовність до відпочинкового сезону. А для гостя саме старт бронювання помешкань.



«Це у нас двокімнатний люкс. Минулого року було 2200. Зараз буде десь 2800. З дворазовим харчуванням. І бонус – 20 відсотків скидка на катання на підйомниках», - розповідають власники готелю.

А дорогою до Буковелю у Яремче можна перекусити форелю, які тут і вирощують. Гості є навіть зараз, у міжсезоння. На минулу зиму ґазда теж не бідкається. Каже, турист був. А от чого чекати цього сезону, якщо раптом локдаун, має надію хіба на вищі сили. Лиш точно - не на чиновників.

Відпочинок - тільки для вакцинованих?

«Ми сподіваємося, що сезон буде. Адже ми дотримуємося всіх карантинних вимог», - твердить керівник служби прийому та розміщення «Буковелю» Олександра Цуруль

В Буковелі навіть міжсезоння - це все одно аншлаг з туристів. До оглядового підйомника довжелезна черга, поки у сусідах майстри ладнають інший витяг, уже для майбутнього гірськолижного катання.



Паралельно до підйомників є всюдихід, всього за 10 хвилин, доправляє туриста з курортної цивілізації до майже безлюддя.

«Ми на верхній станції першого підйомника. Тут наша цьогорічна родзинка – ґлемпінг. Фішка в тому, що гості зможуть насолодитися первозданною природою карпатських гір у поєднанні з комфортним розміщенням, як у готельному номері», - додає Олександр.



"Лакшері" наметів два десятки. Штуковина симпатична, щоб і усамітнитися, й ізолюватися. Лиш, як виявилося, все це добро реально запрацює не раніше наступного року. Наразі ж гостей чекають у класичних готелях.

«Якшо брати січень, то у нас вже завантаження більше 50 відсотків. Як минулого, так і цього року ціни стартують з, близько, 2000. Це бюджетний номер зі сніданком та програмою лояльності», пояснює Олександр.



Ну, а вже у восьмимісній хатині святкування Нового року влетить у, близько, 35 тисяч. І це при тому, що вони вже під свято заброньовані. Бо навіть у разі повного локдауну для гостей придумали хід. «Кошти за гостями зберігаються. І вони можуть їх використати протягом року», - твердять на курорті.

Що гроші туриста не пропадуть переконують усюди, де встигли побувати журналісти.

І якщо з цим зрозуміло. То туманним залишається інше - постанова Кабміну № 1236 - документ, де туристу нібито хоч якось мали б пояснити, що буде, якщо Карпати опиняться у "червоній зоні"? І він, наче, й пояснює! Ніяких ресторанів, крім їжі на виніс. Жодних басейні, спортзалів саун… Підвісні канатні дороги зупинять. На готелі - табу... Щоправда, все не так страшно, якщо прочитати дрібними літерами: "Зазначені заборони не застосовуються, якщо 100% працівників та відвідувачів двічі щеплені від коронавірусу, або мають негативний ПЛР-тест."

Але чим саме і як саме перевіряти «антиковідні» сертифікати в гостей мають на базах відпочиках і в готелях. Наразі спеціальні застосунки є у поліції, принаймні, так звітують. А ще, у копів є повноваження перевіряти ці сертифікати, бо ж офіційна влада. А хто зважатиме на просто підприємця?



«Яке правове поле в мене буде виселити без вакцини?», - дивується власники садиби Михайло.



Більше запитань, ніж відповідей, навіть у курортного гіганта



«Зараз ми не вимагаємо ПЛР-тестів чи сертифікатів про вакцинацію. Але як то буде – покаже час. В будь-якому випадку, як скажуть – так і будемо робити. Навіть якщо карантинні норми будуть більш жорсткими, ми сподіваємося, з посиланням на заяву нашого прем’р-міністра, що заклади, які мають вакцинований персонал закриті не будуть. Адже станом на сьогоднішній день у нас вже провакциновано більше 80-відсотків співробітників. І вакцинація продовжується», - запевняє керівник служби прийому та розміщення «Буковелю» Олександра Цуруль.

Схоже, для туристичного бізнесу, окрім як поголів вакцинуватися і "чекати з гір погоди", чіткого алгоритму дій від чиновників більше немає. Щось потібне і стосовно відпочивальника. Вакцина, як і захисне обладнання для гірськолижного катання, може врятувати здоров'я, навіть життя туриста... Але чи це врятує його гроші на відпустку? Чи закриють підйомник для всіх, якщо там буде один не вакцинований пасажир? Чи проженуть нещепленого гостя з готелю? Чи закриють увесь курорт, якщо не 100-відсотків персоналу вакциновано? І що тоді буде з рештою щеплених гостей? Врешті, чому у країнах Європи вже давно і успішно сфера відпочинку та обслуговування перевіряє у відвідувачів «ковідні сертифікати» і має чіткі алгоритми дій ? А в Україні українські урядовці традиційно гасять пожежу, коли вже все згоріло.



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