Очільник Пентагона заявив про недопущення вторгнення "Радянського союзу" до України

В російському південному окрузі, що межує з Україною почалися навчання, маневри йдуть одразу на тридцяти полігонах

Сполучені Штати не допустять вторгнення Радянського союзу до України, заявив голова Пентагону - маючи на увазі під Радянським союзом Росію. Будь-яка відповідь американців на дії Кремля стосовно України, пообіцяв він, буде скоординована з іншими партнерами, які теж готові діяти.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Настрій засіданню міністерської ради ОБСЄ в Стокгольмі задала дипломатична суперечка. Наприкінці неформальної вечері напередодні очільник російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод, супроводжуючи виступ згадками про нацистів в Україні. Після цього слово взяв голова міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба нагадав про російські обстріли і системне блокування спостерігачів ОБСЄ, його підтримав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Лавров не промовчав, але знову дістав спільну відповідь.

«Як бачимо Росія провокує Україну у військовий і також дипломатичний спосіб. Ми продовжуємо реагувати на це витримано. В одночас ми продовжуємо закликати наших партнерів приготувати пакет стримувальних заходів, який змусить Путіна двічі подумати перед тим, як вдаватися до сили», - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В російському південному окрузі, що межує з Україною почалися навчання. Маневри йдуть одразу на тридцяти полігонах, зокрема в Ростовській області та окупованому Криму, до участі в навчаннях залучили понад 10 тисяч військових. А самопроголошений президент Білорусі Лукашенко повідомив: в найближчі 2 місяці ще й на північному кордоні України треба чекати спільних навчань росіян з білорусами. З тим, на чиєму він боці в російсько-українській війні Лукашенко не визначався довго, але тепер поводиться так, наче від початку усіляко підтримував Кремль.

«Я ніколи не буду на боці того націоналістичного «угару», який відбувається в Україні. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою», - заявив білорус.

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Останні кілька днів кількість проривів західного кордону, який влаштовують білоруські силовики, випускаючи туди мігрантів, помітно зменшилася, наче погрози новим ухваленим санкційним пакетом на Лукашенка подіяли. Аеропорт Мінська перетворився на ще один стихійний центр з утримання знесилених біженців, які чекають на зворотні рейси в рідні країни, звідки не вдалося втекти обіцяним білоруською владою маршрутом.

Тим часом, у Стокгольмі одразу за переговорами з Дмитром Кулебою пройшла двостороння зустріч держсекретаря Блінкена з Лавровим.

«Дуже добре, що ми знаходимо можливості говорити прямо і чесно. Ми глибоко стурбовані агресивними планами Росії щодо України. Це не лише наша стурбованість, її багато, хто поділяє в Європі, Сергій не раз мав нагоду це почути за останню добу в Стокгольмі. Ми рішуче і неухильно підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України», - заявив держсекретарь.

На самому ж початку пленарної сесії засідання Сполучені Штати одразу ж закликали Росію повернути сили на нормальні мирні позиції і припинити підривати основи ОБСЄ.

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