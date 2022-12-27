"Глибоко вивчала звичаї": сексологиня Олеся Ілащук вперше прокоментувала своє призначення пані послом у Болгарії

Нова пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук вперше прокоментувала своє призначення на цю посаду.

Як з’ясувалось, новоспечена амбасадорка, яка до цього працювала фахівчинею з сексології та дорогоцінного каміння, створила власний Telegram-канал, де в коментарях відповіла на питання, які їй поставили українці.

Так, один з користувачів соцмережі поставив їй пряме питання: "За які заслуги Вас призначили Надзвичайним і Повноважним Послом? Розкажіть, будь ласка, про свій неймовірний досвід".

Відповідь на це питання з'явилась не одразу, а за півгодини.

"В найближчий час я буду ділитися подробицями свого досвіду та вмінь і навичок, які мені вдалося отримати при навчанні на історичному факультеті та роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв наших друзів з Болгарії, а також інших країн та культур світу", - відповіла амбасадорка користувачеві.

Дописувач не залишив поза увагою таку відповідь і додав: "Дякую! Буду дуже чекати! На мою думку, дуже багато молодих людей будуть брати з Вас приклад, та чекати від Вас круті кейси: з ким та де потрібно спілкуватись/працювати, та й взагалі що потрібно робити, щоб отримати таку високу посаду. Я, та й всі зацікавленні люди дуже чекаємо Вашу круту історію, яка надихне мільйони".

Журналіст ТСН.ua звернувся до Олесі Ілащук за коментарем. Особисто від себе вона нічого не додала щодо свого призначення, але після нашого питання продублювала в своєму Telegram-каналі коментар українського МЗС.

Останнє, своєю чергою, повідомляло наступне: "Що стосується призначення на посаду Посла Олесі Ілащук, то за наявною в МЗС інформацією вона отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Країнознавство” кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою. Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури, як це заведено у міжнародній практиці, без зволікань надав агреман пані Ілащук, не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії. Призначення на посади Послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади Послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами і варто судити про роботу Посла за кордоном".

Скандальне призначення Олесі Ілащук на посаду пані посла: що відомо

У п'ятницю, 23 грудня, на сайті президента з'явився указ №880/2022 про призначення Олесі Ілащук. Також відомо, що вона вже взяла участь у загальній нараді послів України 22-25 грудня в Києві та Миколаєві. А 25 грудня почали з'являтися деталі з біографії Ілащук.

На своїй сторінці у Facebook Ілащук пише, що вона клінічна психологиня, системно-сімейна терапевтка, гештальт-терапевтка, сексологиня-консультантка. Вона закінчила історичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, ВОППДП "Український Гештальт Інститут", а також вивчала курс МВА у Бізнес-школі МІМ. Але після того, як в інформаційному просторі почали активно обговорювати її нову посаду, амбасадорка заблокувала доступ до своєї сторінки.

В той же час, в Telegram пані посол написала про свою сторінку в Facebook так: "Я наразі не користуюся фейсбук".

Як стало відомо ТСН.ua, незважаючи на те, що на сторінці Олесі Ілащук в Facebook в розділі "Коротка інформація" зазначено, що вона – сексолог-консультант, в Асоціації сексологів та сексотерапевтів України нам повідомили, що такого фахівця у складі цієї організації немає.

"Ми не знаємо її. Я читав цю новину, вона, ця новина, десь комічно виглядає. Цієї людини у нас ніколи не було", - повідомив нам директор Асоціації Михайло Шевченко.

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