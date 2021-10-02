Global Teacher Prize Ukraine: названо ім’я найкращого вчителя України 2021 року

Загалом було понад три тисячі претендентів.

У Києві триває церемонія вручення всеукраїнської премії Global Teacher Prize Ukraine. Першого серед найкращих педагогів цьогоріч обирають уже вп’яте. Переможця визначають із-поміж десятьох фіналістів - це класні керівники, вихователі початкових класів, учителі фізики, хімії, біології, а ще - української, іноземної мов та зарубіжної літератури. Загалом було понад три тисячі претендентів.

Про це 2 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Головний приз - 250 тисяч гривень і участь у найпрестижнішій освітній події світу Global Education And Skills у Лондоні.

Найкращим учителем року премії Global Teacher Prize Ukraine став - Артур Пройдаков. Він викладає українську мову та літературу в київському приватному загальноосвітньому навчальному закладі "Мідгард". Під менторством пана Артура школярі невеликих міст складають ЗНО на 190+ балів, вже після першого року в університеті знаходять роботу в SMM або копірайтингу та мимоволі закохуються в сучасну українську літературу. Під час занять він проводить опитування у телеграм-каналі, навчає учнів SMM-менеджменту та створює приємний мікроклімат для навчання за допомогою ігор. Мрія педагога — побудувати культурний міст між людьми з заходу та сходу України за допомогою міжобласних подорожей. Він переконаний, що завдяки стиранню бар'єрів між українцями буде легше протидіяти пропаганді Кремля.

"Насамперед для мене учитель є тією людиною, яка відчиняє двері учневі та учениці у світ дорослого життя, де немає поділу на чорне та біле, де є небезпеки та перешкоди. Завданням школи є допомога сучасному підліткові розібратися в собі, знайти порозуміння із навколишніми та бути готовим долати неприємності, іти вперед до успіху попри будь-які труднощі", - зазначив Артур Пройдаков.

На сайті ТСН.ua також тривало народне голосування за номінантів. Переможець - одесит, відомий на весь світ вчитель фізики Павло Віктор, який викладає у Рішельєвській гімназії. Вочевидь, його просто винесли на олімп учні, яким пан Павло викладав у YouTube фізику і багато хто дякує йому за свої 200 балів із ЗНО.

Ведуча ТСН і кураторка проєкту Global Teacher Prize Ukraine Наталія Мосейчук, а також проєкт "Право на освіту" щороку вручають премію "Вибір серцем" – вшановують педагогів, які працюють у сиротинцях, дитячих будинках, лікарнях. Тетяна Вакуленко перемогла у першій частині номінації. Вона – педагог Дніпровської клінічної обласної лікарні. Освітній стаж 8 років. Викладає там близько 20 предметів.

Друга частина номінації була вручена у партнерстві із доброчинною організацією "Восток СОС", яка разом з Міністерством закордонних справ Естонії впроваджує освітній волонтерський проєкт у зоні розмежування на сході. Ця премія– для вчительки-місіонерки зі Львівщини Уляни Буцяк, яка поїхала викладати українську мову в місто Щастя на Луганщину.

Переможці Global Teacher Prize Ukraine в різних номінаціях:

Вчитель громадянської освіти – Ганна Бут (Мелітопольський професійний аграрний ліцей, Запорізька область). Отримала подорож на Всесвітній економічний форум у Давосі у 2022 році й ноутбук, пише НУШ.

Видатний вчитель хімії – Сергій Джавахішвілі (Кременчуцький ліцей №4 "Кремінь", Полтавська область). Він та його школа отримали по 100 тис. грн.

Вчитель незалежності (обирали вчителя, якому не більше 30 років) – Катерина Бігар (Свалявська школа №4, Закарпатська обл.). Отримала стажування Global Teacher за кордоном.

Вчитель-новатор – Наталія Власова (вчителька історії Наукового ліцею міжнародних відносин м. Дніпра).

Вчитель фізкультури JuniorZ – Оксана Юрків (Козівська українська гімназія ім. В. Герети, Тернопільська область). Отримала поїздку в Німеччину в олімпійське містечко і 30 тис. грн.

Реалізація мрії – Тетяна Мендусь (ліцей №7 м. Гайсина, Вінницька область). Отримала сертифікат на створення STEM-лабораторії.

Прифронтовий учитель – Тамара Уманська (вчителька української мови й літератури, зарубіжної літератури, Кремінський ліцей №5, Луганська область). Її школа отримала технологічні подарунки.

Повна телеверсія урочистої церемонії премії Global Teacher Prize Ukraine 2021:

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