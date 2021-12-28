Глухота молодшає: як розпізнати перші ознаки, щоб вчасно звернутися до лікаря

Глухота молодшає: як розпізнати перші ознаки, щоб вчасно звернутися до лікаря

Понад 300 мільйонів людей у світі мають проблеми зі слухом - це дані ВООЗ - і щороку їх більшає.

Кожен десятий українець уже в молодому віці втрачає слух. Це дані останньої перевірки слуху в країні. Глухота - всесвітня проблема, яка зростає із збільшенням рівня шуму на вулицях. Водночас медики нагадують - 60 відсотків з тих, хто глухне - можна вилікувати і зупинити втрату слуху, якщо вчасно у перші дні піти до лікаря.

Про те, які перші ознаки приглуховатості, які можна пропустити - 28 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Понад 300 мільйонів людей у світі мають проблеми зі слухом - це дані ВООЗ - і щороку їх більшає. У світі тенденція - серед тих, хто має порушення слуху, дедалі більше дітей.

Звук понад 60 децибелів є згубним для вуха. Проте приміром навіть шум вулиці Сагайдачного у Києві має 80 децибелів і вимірювачів гучності майже ніде немає. Як наслідок, молодь найчастіше приходить до лікаря із гострою акустичною травмою вуха.

Тривале носіння навушників із гучним звуком, метро, музика вдома чи в машині - причини, через які багато хто втрачає слух.

Аудіометрист зазначає - у кожного десятого зниження слуху вже у віці 18 років і радить робити самотестування.

Як розпізнати перші ознаки глухоти, щоб вчасно звернутися до лікаря

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