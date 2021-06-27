Гнилі овочі, мишачий послід і тотальна антисанітарія: шокувальні результати перевірок їдалень у школах та дитсадках

Журналісти з'ясовували, хто із фальсифікаторів труїть дітей, ховаючись за словом "тендер". Приголомшливі результати експертизи сирів, молока, масла - з дитячих їдалень.

Мишачий послід. Таргани. Мурахи. Гнилі овочі. Уявити, що саме такий вигляд мають кухні садочків і шкіл, де готують їжу дітям, - важко навіть у страшному сні. Але ще важче було передбачити реакцію місцевої влади на перевірку, яку журналісти ТСН розпочали ще місяць тому: разом з активістами та інспекторами Держспоживслужби.

Про це 27 червня йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Те, що відповідальні за харчоблоки будуть захищатись - сумнівів не було. Але що хтось із чиновників вимагатиме здати на експертизу мишачі фекалії - як це сталось у Херсоні - вперше.

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Чотири міста: Херсон, Миколаїв, Черкаси, Чернівці, десятки харчоблоків. Охайних і, м'яко кажучи, не дуже. Це місця, де готують усе, що потім потрапляє до рота і в шлунки дітей у садках і школах. Та під час перевірок журналісти з Громадською організацією "Контроль захисту прав споживачів" просили ще й зразки молока, сиру, масла і сметани для лабораторних експертиз.

ХЕРСОН

Спершу про Херсон. У цьому місті побачили те, від чого кожна мама чи тато вкриваються холодним потом . Бо під загрозою їхні діти. Але смачно облизується кухонна мафія, яка буквально захопила кухні шкіл і садків. І в повній антисанітарії згодовує малечі продукти з послідом щурів, мишей і тарганів. Що в перекладі епідеміологів означає сальмонельоз, лептоспіроз і ще 40 видів небезпечних хвороб. А ще побачили, який вигляд має те, що мають їсти діти: гнила морква, неприпустимі упаковки харчовий продуктів та мишачі фекалії.

Чиновники одразу відреагували. Але не почали рятувати ситуацію. Виконувач обов’язків міського голови Херсона привів цілий натовп журналістів до школи №4, щоби рятувати себе. Каже перевіряльники не ті й знято не так.

"Хтось там щось відзняв, якісь люди зайшли до харчоблоку не зрозумілі. Я можу це двояко коментувати", - зазначив він.

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Не зрозумілі люди – це інспектори Держспоживслужби Херсона, які з офіційною позаплановою перевіркою проводили ревізію харчоблоками шкіл ще наприкінці травня. Їх єдиних туди пускали. Та й то не відразу. Хоча всюди вони показували посвідчення. І скрізь зачитували наказ про перевірку, під яким усі – і директори, і кухарі, і власники компаній, що відповідають за харчоблоки, ставили свої підписи.

Чому був такий спротив інспекторам для проходу на херсонські кухні тепер зрозуміло - там чекав шок : хліб, якому 8 діб, гнилі овочі (місячної давності). Решта продуктів узагалі без маркування. Тобто що, коли й звідки привезли і як довго воно тут лежить, треба здогадуватися.

Але найбридкіша знахідка, від запаху якої сльозяться очі - продукти забруднені мишачими фекаліями.

Адвокат компанії "Базістрог", яка й годує дітей цим у 47-ми школах Херсона, дивиться і бачить своїми очима цю гидоту разом з інспектором і кухарем. Мовчить. Але за кілька днів він і виконувач обов'язків міського голови Херсона вже знаходять потрібні слова.

"Це можуть бути крупи, але як можна зробити висновок, що це послід. Я не можу зрозуміти", - зазначив адвокат ТОВ "Базісторг" Віктор Вуйко.

"Де вони є ці таргани чи миші? Якщо це дійсно те, на шо вони посилаються треба було провести лабораторні дослідження", - заявив в.о. міського голови Херсона Сергій Циганок.

На думку цих людей - щурячий послід, сморід, таргани і гнилі овочі без лабораторних досліджень слід вважати цілком смачними й корисними. А тотальну антисанітарію на дитячих кухнях випадковим збігом обставин.

ЧЕРНІВЦІ

У Чернівцях перевіряли 5-ть кухонь дитсадків. Теж далекі від ідеалу умови. Сушка для компоту в морозилці з кров’ю від м’яса. У лотках побиті яйця, які треба негайно прибрати – бо сальмонела – бактерія дуже підступна і небезпечна. Молоко чомусь лежить у шафі.

Але в буковинській столиці зробили одну дуже важливу річ. Чітко прописали з постачальниками і виробниками молочки правила гри. Якщо продукція не якісна, не свіжа або фальсифікована – тендерну угоду одразу ж розривають. На перевірку продуктів навіть окремо виділили гроші з бюджету.

Але ж чи подіяло? Бо сметану, яку знайшли в садках, робить підприємство, що вже попадалося на фальсифікаті масла.

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Тим часом у Херсоні на шкільних харчоблоках усе прибрали і розпочали ремонти. А от розривати угоду з ТОВ "Базісторг", що переміг тендери в більшості шкіл, постачає товари за завищеними цінами і розвів на кухнях антисанітарію, місцеві чиновники підстав не бачать. Навіть після побаченого і навіть попри те, що компанія працює без обов'язкового експлуатаційного дозволу.

Тим часом документи із проханням усунути від харчування дітей ТОВ "Базісторг" надіслала Держспоживслужба. В усі владні кабінети. Ще місяць тому. Всі вони - без відповіді і жодної реакції.

Держспоживслужба за фактом перевірок усім порушникам вручила припис на усунення недоліків, якщо цей злочин проти дітей узагалі можна назвати так скромно. Зі свого боку - обіцяють штрафи.

"Штрафи варіюються від 18 тисяч гривень до 240 тис гривень в залежності від тяжкості тих чи інших порушень", - зазначає голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислава Магалецька.

Перша леді Олена Зеленська, що цього тижня презентувала нове меню для шкіл, з тендерною мафією пообіцяла боротися. Бо сама не раз бачила цей жах і розуміє, меню найімовірніше буде гнилим, якщо готувати його з таких продуктів і в таких умовах.

"Така ситуація майже всюди. Це жахливо, коли дорослі люди нехтують здоров’ям дітей, коли є мафія. З цією мафією треба боротися", - зазначила вона.

А от чому херсонська міська влада замість вирішувати проблему, взялася захищати ТОВ "Базісторг", нині з’ясовують у Міністерстві освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ

11 зразків молочних продуктів, серед яких і молоко, і сир, і сметана. І ось тут гарні новини. 10 з 11-ти зразків чисті. Дітям привозять справжні масло, молоко і сир.

Але в одному зразку сиру, який взяли в Миколаєві, 98% немолочних жирів. Тобто там молоко, якщо і є, то кілька крапель. А так суцільні замінники.

Твердий сир виробника "Миколаївмолпром", якого вже ловили на фальсифікації масла. Та воно й далі на плаву і з повним чиновницьким благословенням годує дітей підробками.

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Залишається сподіватися, що миколаївське управління освіти вирішить це питання до початку нового шкільного року. Так само - й херсонське.

В Міністерстві освіти підтвердили, що батьки теж мають право заходити на харчоблоки. Необхідно підготувати рукавички, халати і шапочки, і не забувати все фіксувати на камеру і зі свідками.

Також слід зазначити, що якщо продукти закупити навіть у не найдешевшому супермаркеті Києва, то вони обійдуться вдвічі дешевше, ніж якби їх привіз ТОВ "Базісторг". От наприклад, кілограм філе куриного - 110 гривень, але школам привозять по 173 гривні, олія - ціна магазина 50 гривень за літр, "Базісторг" бере 100 гривень за пляшечку. А десяток яєць продають школі за 50 гривень. Тобто одне яєчко - 5 гривень.

За такі чеки годують лиш у столичних ресторанах. А отже ті , хто захопив дитячі кухні, просто так не відступлять.

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