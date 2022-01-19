"Годинник цокає": плюси і мінуси пізнього материнства

Середній вік народження первістка в Україні наближається до 30 років. А вагітність після сорока за останні 20 років збільшилася в рази.

В Україні дедалі більше жінок хочуть народжувати після того, як зробили кар'єру і реалізували себе в житті. Так, середній вік народження первістка наближається до 30 років. А кількість жінок, які вирішили стати мамами після 40, стало у два з половиною рази більше, ніж 20 років тому.

Про плюси і мінуси пізнього материнства - 18 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Ще кілька десятків років тому вагітність за 40 вважалася екстремальною. А у пологових будинках використовували дискримінаційний термін "старороділля". За 30 років термін зник. А лікарям навіть заборонено писати в документах - вікова породілля. Однак медики кажуть - у жінки є біологічний годинник і від цього нікуди не подінешся.

За словами лікарів, фізіологічним піком вважається вік до 25 років. Потім всі репродуктивні процеси сповільняються. Чим старша жінка, тим менше у неї лишається яйцеклітин, які здатні до запліднення. Втрачається резерв, який протягом життя не збільшується і не оновлюється.

Це те що народною мовою зветься - "годинник цокає". Однак, коли саме до нього прислухатися, нині обирають самі жінки.

Сучасні жінки ламають сталі уявлення про материнство. Середній вік народження первістка в Україні наближається до 30 років. А вагітність після сорока за останні 20 років збільшилася в рази. Тут є свої плюси і мінуси.

Об'єктивно - після 35 збільшується ризик народити дитину з хромосомними аномаліями. Однак рівень діагностики зараз такий, що дозволяє це виявляти на ранніх етапах. Чим старше жінка, тим більше захворювань вона може мати сама.

Чому українки не поспішають народжувати до 30 та які плюси й мінуси свідомого материнства

Однак у пізнього материнства є суттєві переваги. Українки, які відкладають народження дітей після 30 - психологічно більше готові бути матерями. До цього віку - це як правило сформована особистість. У жінки був час на навчання, побудову кар'єри. Вже є фінансові ресурси виховувати дитину разом з партнером.

Материнство після 40 - не пізно, а саме час зосередитися на дітях - це загальноукраїнська тенденція. Пологів після сорока стало у два з половиною рази більше за останні два десятиліття.

Про те, навіщо сучасній людині дитина - у нашому матеріалі.

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