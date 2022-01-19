"Годинник цокає": плюси і мінуси пізнього материнства

Середній вік народження первістка в Україні наближається до 30 років. А вагітність після сорока за останні 20 років збільшилася в рази.
В Україні дедалі більше жінок хочуть народжувати після того, як зробили кар'єру і реалізували себе в житті. Так, середній вік народження первістка наближається до 30 років. А кількість жінок, які вирішили стати мамами після 40, стало у два з половиною рази більше, ніж 20 років тому.
Про плюси і мінуси пізнього материнства - 18 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Ще кілька десятків років тому вагітність за 40 вважалася екстремальною. А у пологових будинках використовували дискримінаційний термін "старороділля". За 30 років термін зник. А лікарям навіть заборонено писати в документах - вікова породілля. Однак медики кажуть - у жінки є біологічний годинник і від цього нікуди не подінешся.
За словами лікарів, фізіологічним піком вважається вік до 25 років. Потім всі репродуктивні процеси сповільняються. Чим старша жінка, тим менше у неї лишається яйцеклітин, які здатні до запліднення. Втрачається резерв, який протягом життя не збільшується і не оновлюється.
Це те що народною мовою зветься - "годинник цокає". Однак, коли саме до нього прислухатися, нині обирають самі жінки.
Сучасні жінки ламають сталі уявлення про материнство. Середній вік народження первістка в Україні наближається до 30 років. А вагітність після сорока за останні 20 років збільшилася в рази. Тут є свої плюси і мінуси.
Об'єктивно - після 35 збільшується ризик народити дитину з хромосомними аномаліями. Однак рівень діагностики зараз такий, що дозволяє це виявляти на ранніх етапах. Чим старше жінка, тим більше захворювань вона може мати сама.
Однак у пізнього материнства є суттєві переваги. Українки, які відкладають народження дітей після 30 - психологічно більше готові бути матерями. До цього віку - це як правило сформована особистість. У жінки був час на навчання, побудову кар'єри. Вже є фінансові ресурси виховувати дитину разом з партнером.
Материнство після 40 - не пізно, а саме час зосередитися на дітях - це загальноукраїнська тенденція. Пологів після сорока стало у два з половиною рази більше за останні два десятиліття.
Про те, навіщо сучасній людині дитина - у нашому матеріалі.
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