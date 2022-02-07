Годувала сумішшю з самогоном: в Одеській області матір навіть не провідує свою дитину в лікарні, яку ледве не вбила

Годувала сумішшю з самогоном: в Одеській області матір навіть не провідує свою дитину в лікарні, яку ледве не вбила

Медики врятували дитину.

В Одеській області 29-річна мати поїла немовля самогоном, щоб дитина міцно спала та не заважала їй плачем. Жінка розводила алкоголем дитячі суміші. Згодом вона написала заяву про відмову від дитини.

Про це 7 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Соцпрацівники виявили у дитячій суміші алкоголь

Медики та соціальні працівники під час перевірки виявили, що 29-річна мати жила з дитиною в одній кімнаті з 79-річним хворим на пневмонію чоловіком.

"13 років тому вона народила першого хлопчика свого у сусідській хаті. Вранці прокинулися люди, а біля неї дитина. І вона одразу від дитини відмовилась, тому що не було куди йти", - каже директорка територіального центру соціального обслуговування Лариса Незгодінська.

12 січня Валентина вдруге народила здорового хлопчика, але удома він почав стрімко втрачати вагу. Щоразу, коли приходили медики, немовля спало. А під час чергового візиту, уже з соцпрацівницею, застали дитину поруч із хворим на пневмонію співмешканцем. Жінку попросили показати, як вона годує сина і чи вистачає йому їжі. З пляшечки із сумішшю тхнуло спиртним.

В Одеській області соцпрацівники виявили матір, яка розводила дитяче харчування горілкою | Новини України

Соціальні працівники кажуть, що коли вони спробували суміш, то відчули у ній алкоголь.

"Для дитини це - смертельно, дитина не набирала у ваги. Це могло призвести до смерті дитини. Було б алкогольне отруєння", - каже медична сестра Олена Шитря.

Мати каже, що алкоголь потрапив до дитячої суміші випадково

29-річна Валентина та її брат Степан запевняли, що алкоголь випадково потрапив до пляшечки з дитячою сумішшю. Але сусіди розповіли, що їм дорослі скаржилися, що дитя докучає своїм плачем.

Жінці запропонували щонайменше негайно відправити у лікарню хворого співмешканця, аби він не наражав на небезпеку малюка. Проте вона вирішила відмовитись від дитини.

"Вона одразу сказала, що можете забрати дитину", - каже староста села Віталій Колісніченко.

Жінка не навідує дитину в лікарні

Сашка терміново забрали до районної лікарні.

"Коли дитину госпіталізували, то він важив ще менше, ніж при народженні", - каже лікарка-педіатриня Алла Скарга.

За кілька днів мати жодного разу не навідала сина в лікарні. Відмовляється говорити з журналістами, з сільрадою і навіть з сусідами, які її жаліють.

За кілька днів в лікарні Сашко почав набирати вагу, його щічки порожевіли, він посміхається медсестрам. Долю малюка має вирішити служба у справах дітей. Повертати його до матері поки небезпечно.

Нагадаємо:

У селі Ісаєво Березовського району мати поїла дитину, якій виповнилося лише 20 днів, самогоном із пляшечки. Хлопчик перестав набирати вагу, саме на це звернули увагу медики.

Читайте також: