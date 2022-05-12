Годують українців у єдиній вцілілій будівлі в Бородянці: історія "божевільного волонтерського об’єднання" з Києва

Столичні волонтери, які раніше годували військових у Києві, тепер щодня їздять за кілька десятків кілометрів від міста, щоби нагодувати жителів зруйнованої Бучі.

Готують волонтери просто в їдальні місцевої гімназії. Це чи не єдина повністю вціліла будівля в Бородянці. Тож вона тепер прихистила й адміністрацію, і поліцію, і прокуратуру.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Так сталося, шо в громаді велика біда, а Бог розпорядвився , що наша школа вціліла, злишилася єдиним будинком, який не постраждав суттєво, тому ніхто по-іншому й не міг вчинити", — каже директорка гімназії Олена Коваленко.

Тепер на кухні - мов у мурашнику. Тут лише двоє професійних кухарів. Решта - небайдужі громадяни, які називають один одного "божевільним волонтерським об’єднанням".

Один з волонтерів, Олександр Волков, каже, що не може всидіти вдома під ракетами, бо розуміє, що потрібно щось робити. Завсідник цієї кухні - десятирічний Володя. Він із дитячим захватом розповідає про війну.

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"Коли бомбили дім, ми сиділи з трьома іншими сім’ями у погребі. Ледве помістилися. Було дуже страшно. Якби ми залишилися, ми були б мертві", - каже маленький мешканець Бородянки.

Володя з рідними пішки втекли до сусіднього села, утім, і туди прилітало. За словами дитини, коли літали літаки, "було дуже страшно". Мати хлопця померла коли йому був лише рік, а тато - також волонтерить. Тож ця кухня для нього - те що треба.

Організаторка цього процесу - Дарія Саєт. Уже на третій день війни вона з партнерами відкрила безкоштовну кухню в центрі Києва. Годували переважно військових. Коли в столиці ситуація стабілізувалася, вирішили допомагати зруйнованій Бородянці. Кожного буднього дня в цій їдальні харчуються понад пів тисячі людей. І це - тільки один із напрямків допомоги.

"Окрім готування ми знаходимо гуманітарну допомогу з-за кордону, і відправляємо машини на Харків, Херсон, Миколаїв по всіх найгарячіших точках країни", — розповідає Дарія.

За її словами, волонтери потребують вільних рук, продуктів і пального. Завжди щось у дефіциті. Наразі є багато картоплі, яку можна обміняти на дизпаливо чи гумдопомогу.

Як волонтери, ризикуючи власними життями, врятували кицю в Бородянці

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