Голий чоловік заліз на дах будинку в Києві: у Мережі пишуть про постріли

У Києві на вулиці Зодчих голий чоловік заліз на дах будинку. За словами очевидців, він почав стріляти звідти.

Про це повідомляють у соціальних мережах, додаючи, що на місці працюють усі екстрені служби міста.

Як розповіли ТСН.ua у поліції Києва, інформація про стрілянину на Зодчих у них відсутня. Утім, правоохоронці підтверджують, що отримали повідомлення про чоловіка без верхнього одягу на даху будинку, орієнтовно о 13:20.



"Нам надійшло повідомлення від медичного закладу, що до них було госпіталізовано чоловіка, якому на вигляд до 30 років. Він попередньо перебував на горищі будинку, але там сталося загорання. Причини загорання встановлюють рятувальники, полум’я вони вже загасили. Чоловік був без верхнього одягу. Будемо встановлювати, як він туди потрапив і чому сталося загорання", - повідомили нам у поліції Києва.



Ймовірно, за постріли люди сприйняли тріск від вогню. Інформація про стрілянину наразі уточнюється.

Нагадаємо, в Одеській області поліція розслідує конфлікт між чоловіком та працівником ТЦК, який стріляв у повітря на ринку Рені.

За даними слідства, конфлікт виник під час вручення повістки.

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