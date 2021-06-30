Голий торс під забороною: чому гравцям дають "жовту" за зняття футболки під час матчу

Голий торс під забороною: чому гравцям дають "жовту" за зняття футболки під час матчу

Уперше заборону ввели ще у 2004 році.

Це заборонено правилами, але не зупиняє футболістів: зняти футболку після забитого у ворота суперника м'яча вже давно стало ритуалом. Колись цього робити правила не забороняли, але тепер судді за голий торс дають жовту картку. До слова, її отримав і гравець української збірної Артем Довбик після того, як забив переможний гол у ворота шведів.

Тож чому виявляти радість зняттям футболки вирішили заборонити і до яких хитрощів вдаються гравці, щоби це таки зробити, про це йдеться 30 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Переможний для України гол. Поки шведський голкіпер хапається за голову, гравець збірної України Артем Довбик не стримує емоцій: біжить полем і знімає футболку.

За голий торс, на якому лишився лише спортивний топ Довбика одразу карають жовтою карткою. Хоч зняти футболку після влучання м'ячем у ворота давно вже перестало бути рідкістю і в українському і в світовому футболі, це заборонено правилами.

Головред журналу "Футбол" Артем Франков розповідає: уперше заборону ввели ще у 2004 році. Версії, чому це зробили, були різні. Одна — щоби гравці таким чином не затягували час гри. Курйози були: футболіст Дієго Форлан після забитого голу стягнув верхній одяг, але м'яч швидко розіграли, гра пішла, а Форлан бігав із футболкою у руках.

Новини України: чому після забитого гола футболістам заборонено знімати футболки

Іншою версією є заборона рекламувати будь-що і демонструвати офіційно не затверджені написи .

"Спочатку говорили, що це протидія спонсорським написам. Ніхто ж не заважає мені укласти додатковий контракт і після голу показати всім", — говорить Франков.

Так було під час Євро-2012. Гравець збірної Данії Ніклас Бендтнер під час гри підняв футболку і показав частину спіднього — із логотипом букмекерської компанії. Окрім зауваження арбітра він отримав штраф 100 тисяч євро та був відсторонений від гри.

Але були й винятки, коли жовту картку за зняту футболку арбітри не діставали: 10 років тому британський футболіст Біллі Шарп після голу показав під футболкою напис "це для тебе, сину" — його дитина померла за кілька днів до гри. Тоді суддя сказав, що не показав жовту карту, бо керувався не правилами, а розумінням і здоровим глуздом.

Нещодавно норму, що гравці не мають права знімати одяг підтвердили і додали ще одне пояснення, чому.

"У 2016 році прозвучала нова версія про те, що оголений торс — це образа для деяких культур", — пояснює Франков.

Напередодні під час гри зі Швецією галасу серед фанатів наробила не лише знята футболка, а й топ, у якому опинився Артем Довбик. Мережею одразу почали ширитися меми.

Але пояснення таки з'явилося: усередині чорного топу влаштований пристрій, який вимірює зокрема параметри навантаження на тіло а також кількість кілометрів, які пробіг гравець.

Раніше ТСН поспілкувалася з родичами та одноклубниками Артема Довбика.

Нагадаємо, що нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик став героєм переможного матчу 1/8 фіналу Чемпіонату Європи-2020 проти команди Швеції (2:1).

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