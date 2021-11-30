"Голодна туса": блогер-іменинник запевняє, що назви вечірка не мала і він її влаштував "по тупості і неуважності"

"Голодна туса": блогер-іменинник запевняє, що назви вечірка не мала і він її влаштував "по тупості і неуважності"

Олександр каже, що засмутив не лише мільйони українців, але і своїх рідних.

Знаменитий блогер Олександр Заліско, який ославився гучною вечіркою на честь свого дня народження у День пам'яті жертв голодоморів, розповів, що влаштував її цього дня через тупість і неуважність.

Про це він заявив в ефірі програми "Твій день".

Він зауважив, що останні три дні були для нього вкрай важкими, адже отримує величезну кількість негативних коментарів через ситуацію, що склалась. «Дуже неприємно і боляще, коли сотні тисяч людей щохвилини бажають тобі щось неприємне», - зазначив Олександр.

Він називає своєю найбільшою помилкою те, що під час планування не звернув уваги, що в цей день ще відбувається. «По тупості і по неуважності не подивився, що в цей день День пам’яті», - зазначив блогер.

Переконує також, що і назви вечірка не мала, а те, що зараз розходиться в Мережі «Голодна туса» - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

Олександр каже, що засмутив не лише мільйони українців, але і своїх рідних. За його словами, батьки дуже розчаровані і мама не припиняє плакати вже другий день. Свої вибачення він виказував і їй. Крім того, блогер відчув на собі не лише на словах обурення суспільства, адже від контрактів відмовилось чимало брендів. А відтак він позбувається основного прибутку для блогерів.

А ще доведеться йому постати перед правосуддям. Адже після складання на нього правоохоронцями протоколу, справу передали до суду.

Блогер Олександр Заліско прокоментував скандал довкола "Голодної туси"

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів. Вони на своїх сторінках почали вибачатись за участь у вечірці.

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