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"Голодна туса": блогер-іменинник запевняє, що назви вечірка не мала і він її влаштував "по тупості і неуважності"

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"Голодна туса": блогер-іменинник запевняє, що назви вечірка не мала і він її влаштував "по тупості і неуважності"

Еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Олександр каже, що засмутив не лише мільйони українців, але і своїх рідних.

Знаменитий блогер Олександр Заліско, який ославився гучною вечіркою на честь свого дня народження у День пам'яті жертв голодоморів, розповів, що влаштував її цього дня через тупість і неуважність.

Про це він заявив в ефірі програми "Твій день".

Він зауважив, що останні три дні були для нього вкрай важкими, адже отримує величезну кількість негативних коментарів через ситуацію, що склалась. «Дуже неприємно і боляще, коли сотні тисяч людей щохвилини бажають тобі щось неприємне», - зазначив Олександр.

Він називає своєю найбільшою помилкою те, що під час планування не звернув уваги, що в цей день ще відбувається. «По тупості і по неуважності не подивився, що в цей день День пам’яті», - зазначив блогер. 

Переконує також, що і назви вечірка не мала, а те, що зараз розходиться в Мережі «Голодна туса» - це нібито просто висмикнута із контексту фраза.

Олександр каже, що засмутив не лише мільйони українців, але і своїх рідних. За його словами, батьки дуже розчаровані і мама не припиняє плакати вже другий день. Свої вибачення він виказував і їй. Крім того, блогер відчув на собі не лише на словах обурення суспільства, адже від контрактів відмовилось чимало брендів. А відтак він позбувається основного прибутку для блогерів.  

А ще доведеться йому постати перед правосуддям. Адже після складання на нього правоохоронцями протоколу, справу передали до суду.

Блогер Олександр Заліско прокоментував скандал довкола "Голодної туси"

Блогер Олександр Заліско прокоментував скандал довкола "Голодної туси"

Нагадаємо, відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених у День пам'яті жертв голодоморів. На це святкування прийшло багато українських блогерів. Вони на своїх сторінках почали вибачатись за участь у вечірці. 

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