Доказ окупації: як жителів ОРДЛО автобусами возили до Росії на вибори

Доказ окупації: як жителів ОРДЛО автобусами возили до Росії на вибори

Люди, які перетинають лінію розмежування, неохоче розповідають, як голосували в Росії.

Жителі окупованих територій Луганщини та Донеччини, які окрім українського мають ще й російський паспорт, голосували на виборах депутатів Держдуми Росії. Людей організовано вивозили автобусами до Ростовської області, поїли там шампанським та організували в захоплених містах та селищах пункти для електронного голосування. Жителі поневолених територій переконують — на вибори пішли переважно бюджетники, бо не мали іншого вибору.

Як волевиявлялися луганчани в останній з трьох днів голосування, йдеться 20 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Журналісти ТСН побували на КПВВ "Станиця Луганська".

Російська влада факт участі жителів окупованих територій у виборах не приховує — навпаки, організували тури на Ростовщину. Але як на Донеччині, так і на Луганщині тамтешні жителі воліють робити вигляд — не чули, не знають. Люди, які йдуть з території Луганська через деякий час вимушені будуть повернутися назад, тому можна припустити, що вони можуть остерігатися та всієї правди не говорити з міркувань власної безпеки.

Тому журналісти пропонують людям не показувати їхні обличчя. Ті відразу стають більш відвертими:

"Поїхали синки та пасинки отих клятих комуністів, що паспорти поотримували";

"Говорила з сусідкою, каже: "Як не їхати, з роботи звільнять";

"Ті, хто в "держустановах" працюють, обов’язково їдуть".

Жоден з тих, хто йшов на вільну територію з окупованої так і не зізнався, що й сам має три паспорти — окрім українського — ще й самопроголошеної "ЛНР" та російський.

Новини світу: жителів ОРДЛО вивозили автобусами до Ростовської області на голосування РФ

Нагадаємо, вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня. Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, також проголосували.

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