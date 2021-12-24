Голова комісії відбору на керівника САП прокоментувала заяву учасника Синюка про упередженість

Синюк нарікав, що йому були занижені бали за виконане завдання на четвертому етапі конкурсного відбору.

Кандидату на посаду очільника САП Андрію Синюку, який оголосив про намір оскаржувати в суді факт необрання себе до антикорупційної прокуратури, нічого наразі оскаржувати.

Таку думку ТСН.ua висловила голова конкурсної комісії Катерина Коваль.

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"Зараз йому немає, що оскаржувати. Громадськість наполягає, щоб ми ухвалили рішення. Якби ми його ухвалили у той спосіб, як наполягала громадськість, Синюку було б що оскаржувати. Я не хочу ставити під сумнів наші рішення. Ні для оскарження від Синюка, ні для оскарження від Клименка - від будь-кого іншого! Ми виважено виписуємо рішення. Відповідно до наших процедур, вимагаємо надати нам певні підтвердження, перевірку. Ми готуємо вже проєкт апеляції щодо оскарження рішення суду, яке ухвалено. Тут багато складових. Ми члени конкурсної комісії. На нас тиснуть з усіх боків. Але ми несемо відповідальність за голосування. Я особисто несу відповідальність ще й за рішення, за тексти", - повідомила Коваль.

Нагадаємо, раніше прокурор Офісу генерального прокурора України Андрій Синюк, який брав участь у заміщенні посади керівника САП, заявив, що має намір оскаржувати результати конкурсної комісії. Він, зокрема, нарікав на упередженість під час проведення третього етапу конкурсу, де конкурсна комісія перевіряла доброчесність кандидатів. Також він нарікав, що на четвертому етапі, де залишилися два кандидати, йому "необґрунтовано занизили бали за виконане практичне завдання".

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