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Голова комісії з відбору очільника САП прокоментувала затягування процедури обрання

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Голова комісії з відбору очільника САП прокоментувала затягування процедури обрання

УНІАН

Було відібрано 169 кандидатів на посаду.

Конкурс на заміщення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просувається повільно через "надзвичайно складні етапи" відбору кандидатів.

Таку думку в коментарі ТСН.ua озвучила голова комісії Катерина Коваль.

"Згідно з нашим порядком голосування, 5 членів від Верховної Ради, 2 члени - від Ради прокурорів. Ці члени - це міжнародні колеги, які дуже часто ігнорували засідання, не брали участі. Але це інше питання. Від етапу до етапу в нас були надзвичайно складні підготовчі заходи. Ми провели всі етапи, готували ці етапи, маємо певні результати - і кожне рішення виважено виписували і ухвалювали", - розповіла Коваль.

За її словами, наразі немає фактично жодних оскаржень результату відбору 169 кандидатів.

"Майже немає оскаржень щодо процедури і щодо результатів. У нас є деякі судові процеси щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності. Ми працюємо. Єдиний позов, який був поданий Олександром Карєєвим, який погодився з нашим порядком, пройшов два етапи. Щойно він не пройшов третій етап щодо відповідності критерію доброчесності, він оскаржив це в суді. Ми поважаємо рішення суду, але ми однозначно будемо оскаржувати його в апеляційному порядку, тому що ми не бачимо правових підстав скасування нашого порядку", - вважає Катерина Коваль.

"Нас звинувачували в тому, що ми зірвемо співбесіду. Ви бачили, що відбулося засідання, брали участь всі члени конкурсної комісії, провели співбесіди. Я не хочу коментувати відповіді кандидатів щодо відповідності кандидатів критеріям професійної компетентності. Ми виставили свої бали і оцінки. Ми затвердили рішенням №92 результати цього етапу. Далі у нас, у зв'язку із тим, що ми маємо затвердити відповідний рейтинг і переможця. Крім того, за законом, у нас є вимога підтвердження перевірки кандидатів відповідності деяким законам. Вони є у статі 8 Закону про прокуратуру. Ми направили до Генерального прокурора звернення з проханням підтвердження. Нас звинувачують у тому, що ці кандидати пройшли спецперевірку.

Минуло пів року. В законі написано, що подання ми вносимо виключно на підставі підтвердженої перевірки кандидатів. Тому що кандидати за цей час могли скоїти злочини якісь. Не я несу відповідальність, а кадровий підрозділ за перевірку відповідності кандидатів деяким законам. Ми повинні затвердити рейтинг, визначити переможця, направити до Офісу Генерального прокурора відповідне подання. У нас є одна проблема: це рішення Окружного адміністративного суду. Я думаю, що ми однозначно оскаржимо це рішення до суду. Але ми маємо упередити можливі наслідки, тому що будь-який із кандидатів, який може бути призначений на посаду і ухвалить процесуальні рішення, призначить прокурорів, підпише підозри. Якщо це рішення набуде законної сили, будуть скасовані результати призначення цих кандидатів, і ми будемо мати дуже погані наслідки для країни", - переконана голова комісії.

Катерина Коваль зазначила, що міжнародні партнери, які беруть участь у відборі на посаду керівника САП, можуть стежити, вони впливають і допомагають.

"І те, що у нас від Ради прокурорів обрані члени від міжнародних організацій - це вже відповідальність Офісу Генпрокурора і Ради прокурорів. Саме вона обрала міжнародних членів конкурсної комісії. Ми з повагою ставимося до наших членів конкурсної комісії і до наших міжнародних партнерів. Але відповідальність за ухвалені рішення, голосування, підписані рішення виважені, які відповідають чинному законодавству, лежить на членах конкурсної комісії і на голові", - заявила Коваль.

Новини України: конкурсна комісія не обрала нового керівника САП

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