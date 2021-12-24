Голова комісії з відбору очільника САП прокоментувала затягування процедури обрання

Було відібрано 169 кандидатів на посаду.

Конкурс на заміщення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просувається повільно через "надзвичайно складні етапи" відбору кандидатів.

Таку думку в коментарі ТСН.ua озвучила голова комісії Катерина Коваль.

"Згідно з нашим порядком голосування, 5 членів від Верховної Ради, 2 члени - від Ради прокурорів. Ці члени - це міжнародні колеги, які дуже часто ігнорували засідання, не брали участі. Але це інше питання. Від етапу до етапу в нас були надзвичайно складні підготовчі заходи. Ми провели всі етапи, готували ці етапи, маємо певні результати - і кожне рішення виважено виписували і ухвалювали", - розповіла Коваль.

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За її словами, наразі немає фактично жодних оскаржень результату відбору 169 кандидатів.

"Майже немає оскаржень щодо процедури і щодо результатів. У нас є деякі судові процеси щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності. Ми працюємо. Єдиний позов, який був поданий Олександром Карєєвим, який погодився з нашим порядком, пройшов два етапи. Щойно він не пройшов третій етап щодо відповідності критерію доброчесності, він оскаржив це в суді. Ми поважаємо рішення суду, але ми однозначно будемо оскаржувати його в апеляційному порядку, тому що ми не бачимо правових підстав скасування нашого порядку", - вважає Катерина Коваль.

"Нас звинувачували в тому, що ми зірвемо співбесіду. Ви бачили, що відбулося засідання, брали участь всі члени конкурсної комісії, провели співбесіди. Я не хочу коментувати відповіді кандидатів щодо відповідності кандидатів критеріям професійної компетентності. Ми виставили свої бали і оцінки. Ми затвердили рішенням №92 результати цього етапу. Далі у нас, у зв'язку із тим, що ми маємо затвердити відповідний рейтинг і переможця. Крім того, за законом, у нас є вимога підтвердження перевірки кандидатів відповідності деяким законам. Вони є у статі 8 Закону про прокуратуру. Ми направили до Генерального прокурора звернення з проханням підтвердження. Нас звинувачують у тому, що ці кандидати пройшли спецперевірку.

Минуло пів року. В законі написано, що подання ми вносимо виключно на підставі підтвердженої перевірки кандидатів. Тому що кандидати за цей час могли скоїти злочини якісь. Не я несу відповідальність, а кадровий підрозділ за перевірку відповідності кандидатів деяким законам. Ми повинні затвердити рейтинг, визначити переможця, направити до Офісу Генерального прокурора відповідне подання. У нас є одна проблема: це рішення Окружного адміністративного суду. Я думаю, що ми однозначно оскаржимо це рішення до суду. Але ми маємо упередити можливі наслідки, тому що будь-який із кандидатів, який може бути призначений на посаду і ухвалить процесуальні рішення, призначить прокурорів, підпише підозри. Якщо це рішення набуде законної сили, будуть скасовані результати призначення цих кандидатів, і ми будемо мати дуже погані наслідки для країни", - переконана голова комісії.

Катерина Коваль зазначила, що міжнародні партнери, які беруть участь у відборі на посаду керівника САП, можуть стежити, вони впливають і допомагають.

"І те, що у нас від Ради прокурорів обрані члени від міжнародних організацій - це вже відповідальність Офісу Генпрокурора і Ради прокурорів. Саме вона обрала міжнародних членів конкурсної комісії. Ми з повагою ставимося до наших членів конкурсної комісії і до наших міжнародних партнерів. Але відповідальність за ухвалені рішення, голосування, підписані рішення виважені, які відповідають чинному законодавству, лежить на членах конкурсної комісії і на голові", - заявила Коваль.

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