Мобілізація в Україні: Віталій Кім зробив гучну заяву

Віталій Кім вважає, що у питанні мобілізації є одне важливе недопрацьоване питання. Що він розповів?

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відверто розповів про проблеми із мобілізацією. Він зазначив, що важливим тут є те, що люди не розуміють, скільки часу вони воюватимуть.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Віталій Кім зазначив, що на початку повномасштабної війни в України була дуже вмотивована армія, проте зараз всі втомились.

"Спочатку була дуже вмотивована армія. Зараз ми втомилися всі, але як керівники ми не повинні втомлюватись і показувати приклад. Те, що гинуть люди, відбивається на інших і вони відповідно реагують. Тому що важко планувати. Якщо було два-три роки і все змінювалось, то всі б спокійно йшли. Через те, що війна затягнулась, це тяжке питання. Я сам аналізував і вважаю, що треба йти. Більшість людей має мою позицію: що я не дуже хочу, але якщо буде повістка - я піду. Людей бентежить питання, коли назад. Сказали б - три роки, я піду і буду працювати. Скажіть, коли я відпрацював своє? І це питання недопрацьоване. Але росіяни зупиняться лише тоді, коли їх зупинять", - пояснив Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА вважає, що на фронті найефективніші воїни - це хлопці, віком 18-25 років.

"Ти молодий та сильний і має хист до технологій. Чи правильне це рішення? Я не маю даних, наскільки це необхідно", - сказав він.

Повну версію інтерв'ю з Віталієм Кімом дивіться за посиланням.

Нагадаємо, Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України.

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