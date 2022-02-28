Голова МВС заявив, що "на нього" вийшли колишні опоненти і криміналітет, бо хочуть відбивати атаки РФ

Голова МВС заявив, що "на нього" вийшли колишні опоненти і криміналітет, бо хочуть відбивати атаки РФ

Фактично кожен українець інформує поліцію про пересування техніки.

Правоохоронці в цілодобовому режимі моніторять ситуацію в Україні, на яку 24 лютого напала РФ. Натомість, ворожий план дещо провалився, а українці продемонстрували свою стійкість й згуртованість.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський в ефірі 1+1 28 лютого.

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"24/7 ми отримуємо інформацію, що відбувається в країні. Можу сказати, що нам допомагають виявляти окупантів в містах і селах вся країна. Фактично кожен інформує про пересування техніки. Військові отримують з 2-3, 5-10 джерел про кожен метр пересування ворожої техніки, окупантів, градів, щоб наші військові могли діяти", - сказав Монастирський.

Крім того, міністр заявив, що війна, яку розпочала РФ, це велика трагедія сьогодення. Утім, він зауважив, що ворожі ДРГ не досягають своїх цілей.

"Кожен з нас - це воїн, який стоїть за Україну. На мене вийшли такі люди, опоненти свого часу, або взагалі особи зі злочинного середовища, які запропонували допомогу. Хто фінансову, хто особисто, стали до лав і взяли зброю. Допомагають боронити вулички міст і селищ", - розповів очільник МВС.