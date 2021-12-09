Єрмак заявив про формат, в якому США готові долучитися до врегулювання конфлікту між Україною і РФ

Єрмак заявив про формат, в якому США готові долучитися до врегулювання конфлікту між Україною і РФ

Також Єрмак назвав варіанти, які можуть допомогти врегулювати війну на Сході.

В Офісі президента України запевнили, що Сполучені Штати Америки ухвалили для себе рішення "бути активним учасником мирного процесу" у врегулюванні військового конфлікту на Сході України.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США ухвалили для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися? Це буде залежати від багатьох обставин, це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що нам треба це поважати, адже Німеччина і Франція протягом цих років дуже багато зробили", - зазначив Єрмак.

Як повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський оприлюднив свій перший коментар щодо півторагодинної розмови з президентом США Джо Байденом. Зокрема, він зазначив, вони обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі.

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