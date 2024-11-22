Голова ОСББ розповів, як він добився того, що у багатоповерховому будинку завжди є світло

В одній із багатоповерхівок в Україні відімкнення світла майже не помічають. Тут і ліфти працюють, і вода з опаленням до 20 поверху. Досягли цієї енергонезалежності мешканці не просто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

В одному із будинків у Києві відключення світла майже не помічають, оскільки ще 2021 року тут встановили сонячні панелі.

Голова ОСББ Віталій розповідає, що сонячна електростанція потужністю 30 кВт. Вона була мережева. Тобто там не було акумуляторних батарей. Треба було докупити інвертор та акумулятори. Тож, на зборах проголосували скидатися по 4500 з квартири. Збирати почали ще з літа і здавати мешканці не поспішали. Консьєржка Алла каже, що тоді вони сказали, що якщо коштів не здадуть, то ліфти не запрацюють.

Найкраще здати гроші простимулювали російські обстріли, коли шматки збитої ракети голова ОСББ збирав на даху цими вихідними. Нічого, на щастя, у будинку не побило. Але світло стали централізовано вимикати і мешканці, які не хотіли здавати, миттєво скинули 100 тисяч гривень.

Голова ОСББ доставляє нові блоки акумулятора і зізнається, навіть, цю систему планує удосконалити. Він подав документи на міську програму компенсації незалежних джерел живелення. Це, коли місто відшкодовує 75% вартості придбаного енергообладнання. Але не більше 300 тис. грн – для будинків від 17 поверхів. А ще подався на державну програму "Гріндім". Тут фонд енергоефективності надає гранти до 70% вартості обладнання. Гранична суми - до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій.

Голова ОСББ Віталік - очолює таке ж об'єднання у сусідньому будинку. І там теж запропонував заходи з енергонезалежності. Обладання вже купили, але поставити його немає за що. Мешканці активно сваряться у будинковому чаті і ходять пішки на 25 поверх, де ні води, ні тепла, коли вимикають світло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не здав гроші - У ЛІФТ ЗАСЬ? Як мотивувати сусідів, які не хочуть скидатися на АКУМУЛЯТОРИ

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