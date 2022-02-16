Голова партії "Слуга народу" розповіла, чи буде запроваджено воєнний стан в Україні

Голова партії "Слуга народу" розповіла, чи буде запроваджено воєнний стан в Україні

За словами Шуляк, на сьогодні таких підстав для нашої країни немає.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, чи буде в Україні на тлі загрози вторгнення РФ запроваджено воєнний стан.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, на запитання "Чи може зараз бути запроваджений воєнний стан. Або, наприклад, точково на певній території?" Шуляк відповіла: "Ми про це не говорили. На сьогодні Міноборони взагалі не бачить підстав, щоб запроваджувати воєнний стан навіть на певних територіях".

Очільниця партії "Слуга народу" зазначила, що воєнний стан запроваджується, коли вже безпосередньо відбувається вторгнення чи інші відповідні військові дії.

Нагадаємо, що наразі низка світових лідері та урядів, а також західних ЗМІ з посиланням на розвідки повідомляють про загрозу нападу РФ на Україну та називають можливі дати початку наступу. Підігріває ці новини і кількість військ та озброєнь, які за останні місяці Росія стягнула до кордонів з Україною.

Разом з тим у Кремлі говорять, що воювати не збираються, а насправді загроза з боку НАТО існує саме для безпеки РФ. Тому вимагають від США та НАТО гарантій безпеки, які, зокрема стосуватимуться не вступу України та Грузії до Альянсу.

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